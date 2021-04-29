https://uz.sputniknews.ru/20210429/kakie-vitaminy-prinyat-i-skolko-chtoby-izbejat-tyajeloy-formy-covid-18556625.html

Какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID?

Какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID?

Результатами своих исследований поделились итальянские специалисты. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T17:50+0500

2021-04-29T17:50+0500

2021-04-29T17:51+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Чтобы предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса, следует принимать сочетание витаминов С, D, мелатонин и цинк.Такую рекомендацию дал итальянский ученый, член научно-технического комитета по COVID при региональном правительстве Сицилии Сальваторе Коррао.Группа исследователей, куда входит Коррао, также определила дозировку, которая окажет положительный эффект на организм человека.Ученый также посоветовал ближе к вечеру принимать мелатонин — достаточно 6-10 миллиграммов. Однако здесь следует быть внимательным, поскольку есть противопоказания.Что касается цинка, то около 50 миллиграммов ежедневно отлично помогут иммунитету в борьбе с вирусами. Впрочем, тут тоже есть одно "но": этот элемент имеет накопительный эффект, поэтому спустя три месяца лучше снизить дозировку до 25 миллиграммов.Коррао отметил, что не стоит воспринимать эти витамины как лекарства: они просто укрепляют организм и выступают в качестве хорошей профилактики не только COVID-19, но и других заболеваний (диабета, сердечно-сосудистых и других недугов).

https://uz.sputniknews.ru/20210129/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19-15893654.html

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пандемия, коронавирус, ученые, витамины, заболевания, здоровье