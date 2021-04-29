https://uz.sputniknews.ru/20210429/mashiny-buduschego-v-kyrgyzstane--vlasti-proveli-elektricheskiy-parad-18548730.html

Машины будущего в Кыргызстане — власти провели "электрический" парад

Машины будущего в Кыргызстане — власти провели "электрический" парад

Цель марша — напомнить гражданам о проблемах окружающей среды. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T11:51+0500

2021-04-29T11:51+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Кыргызстане впервые провели марш электромобилей и электробайков.Парад технологий прошел в Бишкеке. В заезде поучаствовали несколько десятков экомашин: около 10 электромобилей и байки, работающие на электричестве.Здесь были представлены Tesla, Nissan Leafe и другие знаменитые марки. К маршу присоединились и велосипедисты, в том числе те, что катаются на электровелосипедах.Ученые давно установили, что транспорт, работающий на электричестве, менее вреден для окружающей среды, нежели тот, что ездит на бензине.Плюсов у электричества много: оно дешевое, не требует добычи полезных ископаемых и не отравляет воздух. В Узбекистане между тем разработали новый подход к добыче и подключению электроэнергии.

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электромашина, электричество, машина, парад, кыргызстан