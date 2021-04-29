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Политика
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Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина
Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина
Премьер отметил, что Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с республикой и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T16:45+0500
2021-04-29T17:02+0500
политика
михаил мишустин
президент узбекистана
премьер-министр
москва
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию."Мы продолжаем подготовку государственного визита президента Шавката Мирзиёева. Прорабатывается солидный пакет документов и готовится очень насыщенная программа его пребывания", — сказал Мишустин на встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Мишустин также передал привет от российского лидера Владимира Путина.Арипов, в свою очередь, передал привет от президента Узбекистана Путину и Мишустину.По слова Мишустина, Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с Узбекистаном и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.Российский премьер напомнил, что обе страны поставили амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов. Мишустин отметил, что, "несмотря на пандемию, все равно идет положительная динамика" в сфере двустороннего сотрудничества.
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михаил мишустин, президент узбекистана, премьер-министр, москва, шавкат мирзиёев, узбекистан

Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина

16:45 29.04.2021 (обновлено: 17:02 29.04.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
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Премьер отметил, что Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с республикой и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.
"Мы продолжаем подготовку государственного визита президента Шавката Мирзиёева. Прорабатывается солидный пакет документов и готовится очень насыщенная программа его пребывания", — сказал Мишустин на встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) во время встречи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) во время встречи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) во время встречи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани
© Sputnik / Александр Астафьев
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Мишустин также передал привет от российского лидера Владимира Путина.

"Хотел бы, пользуясь случаем, передать самый теплый привет и наилучшие пожелания президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — добавил российский премьер.

Арипов, в свою очередь, передал привет от президента Узбекистана Путину и Мишустину.
По слова Мишустина, Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с Узбекистаном и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.

"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Несмотря на коронавирус в 2020 году, взаимный товарооборот вырос почти на 16% по сравнению с 2019-м, и он составил почти 6 миллиардов долларов", — отметил он.

Российский премьер напомнил, что обе страны поставили амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов.
Мишустин отметил, что, "несмотря на пандемию, все равно идет положительная динамика" в сфере двустороннего сотрудничества.
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