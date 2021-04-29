https://uz.sputniknews.ru/20210429/mishustin-soobschil-o-podgotovke-vizita-mirziyoeva-v-rf-i-peredal-privet-ot-putina-18555946.html

Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина

Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина

Премьер отметил, что Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с республикой и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T16:45+0500

2021-04-29T16:45+0500

2021-04-29T17:02+0500

политика

михаил мишустин

президент узбекистана

премьер-министр

москва

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию."Мы продолжаем подготовку государственного визита президента Шавката Мирзиёева. Прорабатывается солидный пакет документов и готовится очень насыщенная программа его пребывания", — сказал Мишустин на встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Мишустин также передал привет от российского лидера Владимира Путина.Арипов, в свою очередь, передал привет от президента Узбекистана Путину и Мишустину.По слова Мишустина, Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с Узбекистаном и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.Российский премьер напомнил, что обе страны поставили амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов. Мишустин отметил, что, "несмотря на пандемию, все равно идет положительная динамика" в сфере двустороннего сотрудничества.

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