Политика
Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина
16:45 29.04.2021 (обновлено: 17:02 29.04.2021)
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© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Премьер отметил, что Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с республикой и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о подготовке визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.
"Мы продолжаем подготовку государственного визита президента Шавката Мирзиёева. Прорабатывается солидный пакет документов и готовится очень насыщенная программа его пребывания", — сказал Мишустин на встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.
© Sputnik / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) во время встречи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов (слева) во время встречи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казани
© Sputnik / Александр Астафьев/
Мишустин также передал привет от российского лидера Владимира Путина.
"Хотел бы, пользуясь случаем, передать самый теплый привет и наилучшие пожелания президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", — добавил российский премьер.
Арипов, в свою очередь, передал привет от президента Узбекистана Путину и Мишустину.
По слова Мишустина, Россия искренне дорожит дружбой и добрососедскими отношениями с Узбекистаном и всегда заинтересована в том, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень.
"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. Несмотря на коронавирус в 2020 году, взаимный товарооборот вырос почти на 16% по сравнению с 2019-м, и он составил почти 6 миллиардов долларов", — отметил он.
Российский премьер напомнил, что обе страны поставили амбициозную задачу увеличить взаимную торговлю до 10 миллиардов долларов.
Мишустин отметил, что, "несмотря на пандемию, все равно идет положительная динамика" в сфере двустороннего сотрудничества.