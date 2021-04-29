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https://uz.sputniknews.ru/20210429/tashkent-i-pekin-otmetili-vajnost-shos-v-uregulirovanii-situatsii-v-afganistane-18557022.html
Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане
Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане
ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T17:24+0500
2021-04-29T17:24+0500
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин отметили важность контактной группы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в урегулировании ситуации в Афганистане.Об этом сообщает пресс-служба узбекского главы государства.В четверг Мирзиёев и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы практического взаимодействия в рамках ШОС, проведения саммита этой организации в Узбекистане в 2022 году.Стороны отметили плодотворный диалог в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в том числе по продвижению важных инфраструктурных проектов в регионе, включая автомобильную и железную дороги "Китай— Кыргызстан — Узбекистан". Также поддержано предложение узбекской стороны по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.Мирзиёев вновь подтвердил неизменную поддержку политики "Единого Китая" и противостояния "трем силам зла" — терроризму, экстремизму и сепаратизму.В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и регионального взаимодействия, в том числе в формате "Китай – Центральная Азия".ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, РФ, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны, государствами-партнерами — 6.
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пекин, шос, афганистан, ташкент

Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане

17:24 29.04.2021
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© AP PhotoФлаги стран-участниц ШОС
Флаги стран-участниц ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2021
© AP Photo
ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны, государствами-партнерами — 6.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин отметили важность контактной группы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в урегулировании ситуации в Афганистане.
Об этом сообщает пресс-служба узбекского главы государства.
В четверг Мирзиёев и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы практического взаимодействия в рамках ШОС, проведения саммита этой организации в Узбекистане в 2022 году.
"Отмечена важная роль действующей контактной группы ШОС в вопросах содействия мирному процессу и экономическому восстановлению в Афганистане", — говорится в заявлении.
Стороны отметили плодотворный диалог в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в том числе по продвижению важных инфраструктурных проектов в регионе, включая автомобильную и железную дороги "Китай— Кыргызстан — Узбекистан".
Также поддержано предложение узбекской стороны по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.
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Мирзиёев вновь подтвердил неизменную поддержку политики "Единого Китая" и противостояния "трем силам зла" — терроризму, экстремизму и сепаратизму.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и регионального взаимодействия, в том числе в формате "Китай – Центральная Азия".
ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, РФ, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны, государствами-партнерами — 6.
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