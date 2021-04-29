https://uz.sputniknews.ru/20210429/tashkent-i-pekin-otmetili-vajnost-shos-v-uregulirovanii-situatsii-v-afganistane-18557022.html

Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане

Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане

ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T17:24+0500

2021-04-29T17:24+0500

2021-04-29T17:24+0500

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин отметили важность контактной группы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в урегулировании ситуации в Афганистане.Об этом сообщает пресс-служба узбекского главы государства.В четверг Мирзиёев и Си Цзиньпин в телефонном разговоре обсудили вопросы практического взаимодействия в рамках ШОС, проведения саммита этой организации в Узбекистане в 2022 году.Стороны отметили плодотворный диалог в рамках инициативы "Один пояс, один путь", в том числе по продвижению важных инфраструктурных проектов в регионе, включая автомобильную и железную дороги "Китай— Кыргызстан — Узбекистан". Также поддержано предложение узбекской стороны по укреплению взаимосвязанности Центральной и Южной Азии.Мирзиёев вновь подтвердил неизменную поддержку политики "Единого Китая" и противостояния "трем силам зла" — терроризму, экстремизму и сепаратизму.В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам международной повестки и регионального взаимодействия, в том числе в формате "Китай – Центральная Азия".ШОС была основана в 2001-м лидерами Китая, РФ, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Наблюдателями являются 4 страны, государствами-партнерами — 6.

https://uz.sputniknews.ru/20210318/o-chem-spetssluzhby-shos-dogovorilis-v-tashkente--video-17839765.html

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