https://uz.sputniknews.ru/20210429/uzbekskie-olimpiytsy-planiruyut-privitsya-pered-igrami-v-tokio--video-18553275.html
Узбекские олимпийцы планируют привиться перед Играми в Токио — видео
Узбекские олимпийцы планируют привиться перед Играми в Токио — видео
Летняя Олимпиада в Токио пройдет в жестких условиях из-за пандемии COVID-19: количество делегатов и журналистов сокращено, на мероприятие могут не допустить... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T14:17+0500
2021-04-29T14:17+0500
2021-04-29T14:17+0500
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Узбекская делегация ответственно подходит к предстоящим состязаниям — после завершения всех лицензионных турниров спортсмены намерены привиться от коронавируса.Это позволит свести к минимуму случаи заражения на главных стартах четырехлетия. При этом председатель Национального олимпийского комитета подчеркнул, что процедура в любом случае будет добровольной. Подробнее о подготовке к Играм смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/plany-na-tokio-predsedatel-nok-o-neojidannyx-rezultatax-pri-podgotovke-k-olimpiade-18544175.html
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олимпийские игры в токио, национальный олимпийский комитет узбекистана, спортсмен, токио, спорт, мультимедиа
Узбекские олимпийцы планируют привиться перед Играми в Токио — видео
Летняя Олимпиада в Токио пройдет в жестких условиях из-за пандемии COVID-19: количество делегатов и журналистов сокращено, на мероприятие могут не допустить зрителей.
Узбекская делегация ответственно подходит к предстоящим состязаниям — после завершения всех лицензионных турниров спортсмены намерены привиться от коронавируса.
Это позволит свести к минимуму случаи заражения на главных стартах четырехлетия.
При этом председатель Национального олимпийского комитета подчеркнул, что процедура в любом случае будет добровольной.
Подробнее о подготовке к Играм смотрите в нашем видео.