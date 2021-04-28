Спорт
Планы на Токио: председатель НОК о неожиданных результатах при подготовке к Олимпиаде
21:52 28.04.2021 (обновлено: 22:31 28.04.2021)
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolТалисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Олимпийская сборная Узбекистана уже завоевала 40 лицензий для участия в Играх, которые пройдут в Японии летом 2021 года. Всего же республика намерена отправить в Токио не менее 70 атлетов и добиться результатов не хуже, чем в Рио.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан продолжает активно готовиться к главным спортивным стартам четырехлетия, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год. Несмотря на форс-мажор, республика не стала корректировать изначально выбранную планку и намерена добиться высоких результатов.
Председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахманов в беседе с журналистами заявил, что к настоящему моменту Узбекистан уже завоевал 40 лицензий для участия в Играх в Токио, а всего планируется получить не менее 70 в основных соревнованиях и порядка 30 у паралимпийцев..
9 марта, 12:41
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При этом, добавил глава НОК, есть и приятные неожиданности от представителей тех видов спорта, которые ранее не пробивались на Игры четырехлетия.
""Есть среди завоеванных путевок в Токио и приятные неожиданности. Нас, в частности, порадовала недавно созданная федерация пятиборья, которая завоевала две лицензии в Японию - мужскую и женскую. Впечатляющий результат за всего лишь восемь месяцев работы ведомства. Кроме того, у нас появилось три лицензии по фехтованию. Это тоже впервые и благодаря системной и всесторонней поддержке государства".
© Sputnik / Рамиз БахтияровПредседатель Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Рустам Шаабдурахманов
Председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана Рустам Шаабдурахманов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Что касается прогнозов, то традиционно Узбекистан делает ставку на "четыре кита" - бокс, борьбу, дзюдо и тяжелую атлетику, но также ждет прорыва и в других дисциплинах. Есть большие надежды на велоспорт в лице Ольги Забелинской, а также хороший потенциал у дзюдоистов, пятиборцев и фехтовальщиков.
Поедет на Игры и знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина. По словам председателя НОК, она настроена по-боевому и готова к борьбе за награды.
11 апреля, 17:39
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Что касается медальных планов, то планку Рио намерены если не покорить, то как минимум выступить достойнее. В частности, болельщики и тренерский штаб ждет, что боксерами подтянутся, к примеру, борцы. С призовыми, пообещал Шаабдурахимов, проблем не будет - с мотивацией у спортсменов все должно быть отлично.
8 апреля 2020, 16:11
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Летняя Олимпиада в Токио была перенесена из-за разразившейся в 2020 году пандемии коронавируса. Игры решено было перенести ровно на год. Если не будет дополнительных решений, то соревнования стартуют 23 июля. Уже точно известно, что иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия не будет по соображения