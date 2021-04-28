https://uz.sputniknews.ru/20210428/plany-na-tokio-predsedatel-nok-o-neojidannyx-rezultatax-pri-podgotovke-k-olimpiade-18544175.html

Планы на Токио: председатель НОК о неожиданных результатах при подготовке к Олимпиаде

Планы на Токио: председатель НОК о неожиданных результатах при подготовке к Олимпиаде

Олимпийская сборная Узбекистана уже завоевала 40 лицензий для участия в Играх, которые пройдут в Японии летом 2021 года. Всего же республика намерена отправить... 28.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-28T21:52+0500

2021-04-28T21:52+0500

2021-04-28T22:31+0500

спорт

олимпийские игры в токио

оксана чусовитина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Узбекистан продолжает активно готовиться к главным спортивным стартам четырехлетия, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на один год. Несмотря на форс-мажор, республика не стала корректировать изначально выбранную планку и намерена добиться высоких результатов.Председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустам Шаабдурахманов в беседе с журналистами заявил, что к настоящему моменту Узбекистан уже завоевал 40 лицензий для участия в Играх в Токио, а всего планируется получить не менее 70 в основных соревнованиях и порядка 30 у паралимпийцев..При этом, добавил глава НОК, есть и приятные неожиданности от представителей тех видов спорта, которые ранее не пробивались на Игры четырехлетия.Что касается прогнозов, то традиционно Узбекистан делает ставку на "четыре кита" - бокс, борьбу, дзюдо и тяжелую атлетику, но также ждет прорыва и в других дисциплинах. Есть большие надежды на велоспорт в лице Ольги Забелинской, а также хороший потенциал у дзюдоистов, пятиборцев и фехтовальщиков. Поедет на Игры и знаменитая гимнастка Оксана Чусовитина. По словам председателя НОК, она настроена по-боевому и готова к борьбе за награды.Что касается медальных планов, то планку Рио намерены если не покорить, то как минимум выступить достойнее. В частности, болельщики и тренерский штаб ждет, что боксерами подтянутся, к примеру, борцы. С призовыми, пообещал Шаабдурахимов, проблем не будет - с мотивацией у спортсменов все должно быть отлично.Летняя Олимпиада в Токио была перенесена из-за разразившейся в 2020 году пандемии коронавируса. Игры решено было перенести ровно на год. Если не будет дополнительных решений, то соревнования стартуют 23 июля. Уже точно известно, что иностранных зрителей на главном турнире четырехлетия не будет по соображения

https://uz.sputniknews.ru/20210309/Olga-Zabelinskaya-zavoevala-serebro-na-turnire-v-Turtsii-16157078.html

https://uz.sputniknews.ru/20210411/olimpiada-v-tokio-uzbekskie-bortsy-prinesli-esche-4-litsenzii-v-kopilku-strany-18268243.html

https://uz.sputniknews.ru/20200408/Chusovitina-ne-sdastsya-gimnastka-o-zhizni-vo-vremya-pandemii-i-zavetnoy-mechte-13877715.html

узбекистан

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

олимпийские игры в токио, оксана чусовитина, узбекистан