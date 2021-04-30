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Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом
Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом
В Казани завершилось очередное заседание межправительственной комиссии стран Евразийского экономического союза. На правах государства-наблюдателя в нем... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T17:03+0500
2021-04-30T17:08+0500
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торговля
абдулла арипов
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В своем выступлении премьер-министр республики подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем взаимодействии с ЕЭАС, особенно в сфере торговли, транзита и внедрения цифровых технологий. По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Республики Узбекистан, а также план мероприятий по реализации этого меморандума. Подробнее о выступлении главы Кабмина Узбекистана смотрите в сюжете Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/18571335.html
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транзит, торговля, абдулла арипов, еаэс, узбекистан

Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом

17:03 30.04.2021 (обновлено: 17:08 30.04.2021)
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В Казани завершилось очередное заседание межправительственной комиссии стран Евразийского экономического союза. На правах государства-наблюдателя в нем принимал участие и Узбекистан в лице главы правительства Абдуллы Арипова.
В своем выступлении премьер-министр республики подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем взаимодействии с ЕЭАС, особенно в сфере торговли, транзита и внедрения цифровых технологий.

По словам Арипова, государствам союза стоит обратить более пристальное внимание на возможности Узбекистана как важного транзитно-транспортного узла, который поможет существенно нарастить торговые потоки и с востока на запад, и с севера на юг.

Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
Политика
Власти Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии с ЕЭК — Малкина
16:04
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По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Республики Узбекистан, а также план мероприятий по реализации этого меморандума.
Подробнее о выступлении главы Кабмина Узбекистана смотрите в сюжете Sputnik.
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