https://uz.sputniknews.ru/20210430/abdulla-aripov-vystupil-na-sammite-eaes-i-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-soyuzom-18572462.html

Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом

Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом

В Казани завершилось очередное заседание межправительственной комиссии стран Евразийского экономического союза. На правах государства-наблюдателя в нем... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T17:03+0500

2021-04-30T17:03+0500

2021-04-30T17:08+0500

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транзит

торговля

абдулла арипов

еаэс

узбекистан

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В своем выступлении премьер-министр республики подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем взаимодействии с ЕЭАС, особенно в сфере торговли, транзита и внедрения цифровых технологий. По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Республики Узбекистан, а также план мероприятий по реализации этого меморандума. Подробнее о выступлении главы Кабмина Узбекистана смотрите в сюжете Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20210430/18571335.html

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транзит, торговля, абдулла арипов, еаэс, узбекистан