https://uz.sputniknews.ru/20210430/abdulla-aripov-vystupil-na-sammite-eaes-i-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve-s-soyuzom-18572462.html
Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом
Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом
В Казани завершилось очередное заседание межправительственной комиссии стран Евразийского экономического союза. На правах государства-наблюдателя в нем... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T17:03+0500
2021-04-30T17:03+0500
2021-04-30T17:08+0500
видео
транзит
торговля
абдулла арипов
еаэс
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1e/18572226_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_504dce88f466dd8d185bbfce724d62b8.jpg
В своем выступлении премьер-министр республики подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем взаимодействии с ЕЭАС, особенно в сфере торговли, транзита и внедрения цифровых технологий. По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Республики Узбекистан, а также план мероприятий по реализации этого меморандума. Подробнее о выступлении главы Кабмина Узбекистана смотрите в сюжете Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/18571335.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1e/18572226_359:0:2544:1639_1920x0_80_0_0_f88a8488ce3287d854c7412aa32a79df.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
транзит, торговля, абдулла арипов, еаэс, узбекистан
Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС и подписал меморандум о сотрудничестве с союзом
17:03 30.04.2021 (обновлено: 17:08 30.04.2021)
В Казани завершилось очередное заседание межправительственной комиссии стран Евразийского экономического союза. На правах государства-наблюдателя в нем принимал участие и Узбекистан в лице главы правительства Абдуллы Арипова.
В своем выступлении премьер-министр республики подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем взаимодействии с ЕЭАС, особенно в сфере торговли, транзита и внедрения цифровых технологий.
По словам Арипова, государствам союза стоит обратить более пристальное внимание на возможности Узбекистана как важного транзитно-транспортного узла, который поможет существенно нарастить торговые потоки и с востока на запад, и с севера на юг.
По итогам заседания премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович подписали меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Республики Узбекистан, а также план мероприятий по реализации этого меморандума.
Подробнее о выступлении главы Кабмина Узбекистана смотрите в сюжете Sputnik.