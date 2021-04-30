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Власти Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии с ЕЭК — Малкина
Власти Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии с ЕЭК — Малкина
В рамках документа, предполагается сотрудничество в сферах торговой политики, таможенно-технического регулирования, защиты прав потребителей, фармацевтики... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T16:04+0500
2021-04-30T17:39+0500
политика
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В ходе заседания Евразийского межправсовета в Казани участниками мероприятия подписан меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план мероприятий по реализации данного документа до 2023 года. Об этом Sputnik Узбекистан сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. По словам помощницы главы ЕЭК, также планируется провести дополнительные консультации и встречи на уровне экспертов и бизнес-сообщества, что позволит постепенно гармонизировать законодательство Узбекистана с правом ЕАЭС. Кроме того, во время заседания были завизированы поручения "О результатах консультаций по вопросу мер экономического давления, оказываемого третьими сторонами на государства-члены Евразийского экономического союза" и "Об унификации ставок вывозных таможенных пошлин на товары".К тому же подписаны документы "Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года", "О мерах по защите рынка сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза от опасных вирусов растений".Помимо этого, согласовано распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.Узбекистан получил статус страны-наблюдателя ЕАЭС в декабре 2020 года. Теперь республика может принимать участие во всех открытых мероприятиях и обсуждениях союза. Это позволит властям страны принять окончательное решение о дальнейшей интеграции в данное объединение.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/aripov-vstretilsya-s-minnixanovym-chto-obsudili-premer-uzbekistana-i-prezident-tatarstana-18564043.html
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, меморандум, еаэс, узбекистан

Власти Узбекистана подписали меморандум о взаимодействии с ЕЭК — Малкина

16:04 30.04.2021 (обновлено: 17:39 30.04.2021)
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© PixabayПодпись документов
Подпись документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© Pixabay
В рамках документа, предполагается сотрудничество в сферах торговой политики, таможенно-технического регулирования, защиты прав потребителей, фармацевтики, финансового рынка, транспорта и энергетики.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В ходе заседания Евразийского межправсовета в Казани участниками мероприятия подписан меморандум о взаимодействии между ЕЭК и правительством Узбекистана, а также план мероприятий по реализации данного документа до 2023 года. Об этом Sputnik Узбекистан сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"В рамках данного меморандума предполагается сотрудничество в таких актуальных для нас сферах, как торговая политика, таможенно-технического регулирование, защита прав потребителей, обращение лекарственных средств и медицинских изделий, финансовый рынок, транспорт, энергетика".

Ия Малкина - Sputnik Узбекистан
Ия Малкина
Помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии
По словам помощницы главы ЕЭК, также планируется провести дополнительные консультации и встречи на уровне экспертов и бизнес-сообщества, что позволит постепенно гармонизировать законодательство Узбекистана с правом ЕАЭС.
Кроме того, во время заседания были завизированы поручения "О результатах консультаций по вопросу мер экономического давления, оказываемого третьими сторонами на государства-члены Евразийского экономического союза" и "Об унификации ставок вывозных таможенных пошлин на товары".
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К тому же подписаны документы "Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2025 года", "О мерах по защите рынка сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза от опасных вирусов растений".
Помимо этого, согласовано распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
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