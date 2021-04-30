https://uz.sputniknews.ru/20210430/aripov-vstretilsya-s-minnixanovym-chto-obsudili-premer-uzbekistana-i-prezident-tatarstana-18564043.html

Арипов встретился с Миннихановым: что обсудили премьер Узбекистана и глава Татарстана

Арипов встретился с Миннихановым: что обсудили премьер Узбекистана и глава Татарстана

В ходе переговоров было отмечено, что пандемия коронавируса негативно отразились на товарообороте двух республик. В 2020 году объём взаимной торговли между... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T11:11+0500

2021-04-30T11:11+0500

2021-04-30T11:55+0500

политика

рустам минниханов

татарстан

абдулла арипов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Казань для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.В международном аэропорту столицы Татарстана его встретили премьер-министр республики Алексей Песошин, зампремьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, другие официальные лица.В рамках мероприятия состоялись переговоры Абдуллы Арипова с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба лидера республики.В ходе встречи стороны обсудили возможности увеличения объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг, а также реализацию совместных экономических проектов. К тому же участники встречи затронули тему трудовой миграции узбекистанцев. Глава Татарстана предложил рассмотреть вопрос профподготовки специалистов на базе ресурсных центров.По словам Минниханова, пандемия коронавируса негативно отразились на товарообороте Татарстана и Узбекистана. В 2020 году объём взаимной торговли снизился почти на 20% и составил $156 млн, подчеркнул лидер республики.Он также отметил, что одним из важных направлений партнерского взаимодействия Татарстана и Узбекистана является гуманитарное сотрудничество, позволяющее развивать и укреплять связи в области образования, науки, культуры, туризма и спорта.Абдулла Арипов в свою очередь заявил, что в ходе укрепления узбекско-российского стратегического партнерства Узбекистан уделяет важное значение развитию сотрудничества с Татарстаном.

https://uz.sputniknews.ru/20191126/Minnikhanov-pozval-uzbekskikh-tekstilschikov-osvaivat-rynok-Tatarstana-12881256.html

https://uz.sputniknews.ru/20201211/Abdulla-Aripov-obsudil-s-Mikhailom-Mishustinym-vzaimodeystvie-v-borbe-s-COVID-19-15586707.html

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