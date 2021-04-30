https://uz.sputniknews.ru/20210430/itogi-rassledovaniya-nazvany-3-prichiny-proryva-sardobinskoy-plotiny-18573236.html

Итоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины

Итоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины

В мае 2020 года из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв одной из дамб в Сырдарьинской области. В результате были госпитализированы 56 человек, шестеро... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T18:18+0500

2021-04-30T18:18+0500

2021-04-30T18:37+0500

общество

сардобинское водохранилище

прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Завершено расследование причин прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Их озвучил замглавы МЧС, генерал-майор Абдулла Кулдашев.Прежде всего, вина лежит на Министерстве водных ресурсов — ведомство допустило безответственность в организации, проектировании и построении объекта.Отмечается, что не были утверждены правила использования водохранилища. Кроме того, имели место быть нарушения технических и нормативных требований.Вторая причина: проектная организация ООО UzGip, которая подготавливала рабочую документацию на водохранилище, самовольно вносила изменения, не учитывая моменты из ТЭО.Так, например, игнорировалась конструкция и сейсмостойкость плотины.Получается, что при возведении Сардобинской плотины нарушения были совершены еще на этапе проектирования и усугубились при строительстве и эксплуатации.По итогам расследования 17 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности. Их дела переданы в Верховный суд.Кроме того, выясняется, на что были направлены бюджетные средства, выделенные на строительство водохранилища.

https://uz.sputniknews.ru/20210301/Spetsialisty-moskovskogo-vuza-pomogut-vosstanovit-Sardobinskoe-vodokhranilische-16099096.html

сардобинское водохранилище

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сардобинское водохранилище, прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье, узбекистан