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Итоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины
Итоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины
В мае 2020 года из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв одной из дамб в Сырдарьинской области. В результате были госпитализированы 56 человек, шестеро... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T18:18+0500
2021-04-30T18:37+0500
общество
сардобинское водохранилище
прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Завершено расследование причин прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Их озвучил замглавы МЧС, генерал-майор Абдулла Кулдашев.Прежде всего, вина лежит на Министерстве водных ресурсов — ведомство допустило безответственность в организации, проектировании и построении объекта.Отмечается, что не были утверждены правила использования водохранилища. Кроме того, имели место быть нарушения технических и нормативных требований.Вторая причина: проектная организация ООО UzGip, которая подготавливала рабочую документацию на водохранилище, самовольно вносила изменения, не учитывая моменты из ТЭО.Так, например, игнорировалась конструкция и сейсмостойкость плотины.Получается, что при возведении Сардобинской плотины нарушения были совершены еще на этапе проектирования и усугубились при строительстве и эксплуатации.По итогам расследования 17 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности. Их дела переданы в Верховный суд.Кроме того, выясняется, на что были направлены бюджетные средства, выделенные на строительство водохранилища.
https://uz.sputniknews.ru/20210301/Spetsialisty-moskovskogo-vuza-pomogut-vosstanovit-Sardobinskoe-vodokhranilische-16099096.html
сардобинское водохранилище
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сардобинское водохранилище, прорыв дамбы на водохранилище в сырдарье, узбекистан

Итоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины

18:18 30.04.2021 (обновлено: 18:37 30.04.2021)
709
© Sputnik / Дильшода РахматоваПоследствия прорыва на Сардобинском водохранилище
Последствия прорыва на Сардобинском водохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
В мае 2020 года из-за сильного дождя и ветра произошел прорыв одной из дамб в Сырдарьинской области. В результате были госпитализированы 56 человек, шестеро погибли.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Завершено расследование причин прорыва дамбы Сардобинского водохранилища. Их озвучил замглавы МЧС, генерал-майор Абдулла Кулдашев.
Прежде всего, вина лежит на Министерстве водных ресурсов — ведомство допустило безответственность в организации, проектировании и построении объекта.
Отмечается, что не были утверждены правила использования водохранилища. Кроме того, имели место быть нарушения технических и нормативных требований.
Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
Россия
Российские специалисты помогут восстановить Сардобинское водохранилище
1 марта, 14:59
972
Вторая причина: проектная организация ООО UzGip, которая подготавливала рабочую документацию на водохранилище, самовольно вносила изменения, не учитывая моменты из ТЭО.
Так, например, игнорировалась конструкция и сейсмостойкость плотины.
Ответственность за произошедшее также несет подрядчик и субподрядчики ОАО "Узбекистон темир йуллари", которые не соотнесли показатели на бумаге и в реальности — плотность грунта тела плотины, толщина фильтра и защитного каменного слоя оказались ниже проектных.
Получается, что при возведении Сардобинской плотины нарушения были совершены еще на этапе проектирования и усугубились при строительстве и эксплуатации.
По итогам расследования 17 должностных лиц были привлечены к уголовной ответственности. Их дела переданы в Верховный суд.
Кроме того, выясняется, на что были направлены бюджетные средства, выделенные на строительство водохранилища.
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