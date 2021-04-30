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Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан
Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан
Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в четверг ряд тем, касающихся двусторонних отношений, в особенности, в период пандемии. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T13:13+0500
2021-04-30T13:13+0500
политика
пекин
си цзиньпин
китай
шавкат мирзиёев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.Одной из центральных тем для обсуждения стала подготовка визита китайского лидера в Ташкент.Стороны затронули и другие вопросы в беседе: двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, а также пандемию.Мирзиёев поблагодарил китайского коллегу за помощь в борьбе с распространением COVID-19 на территории республики.Кроме того, лидеры договорились усилить совместную работу по массовой вакцинации населения.Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в том числе экономические последствия пандемии. Стороны отметили, что в этих непростых условиях Узбекистану и Китаю удалось снизить негативные последствия, обеспечить рост взаимной торговли на 33% с начала 2021 года и продолжить реализацию важных совместных программ и проектов.Лидеры двух стран также поручили усилить деятельность двустороннего межправительственного комитета и в скором времени провести очередное заседание.Узбекистан также намерен поучаствовать в очередной международной выставке импортных товаров — мероприятие состоится в Шанхае.
https://uz.sputniknews.ru/20201001/Shavkat-Mirziev-pozdravil-Si-Tszinpina-s-Dnem-obrazovaniya-KNR-15096684.html
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пекин, си цзиньпин, китай, шавкат мирзиёев, ташкент

Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан

13:13 30.04.2021
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© AFP 2018 / NOEL CELISПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© AFP 2018 / NOEL CELIS
Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в четверг ряд тем, касающихся двусторонних отношений, в особенности, в период пандемии.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.
Одной из центральных тем для обсуждения стала подготовка визита китайского лидера в Ташкент.
"Лидеры рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне и подчеркнули важность тщательной подготовки запланированного визита председателя КНР в РУз как важного исторического события в развитии полномасштабного сотрудничества", — сообщили в пресс-службе узбекского главы государства.
Стороны затронули и другие вопросы в беседе: двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, а также пандемию.
Мирзиёев поблагодарил китайского коллегу за помощь в борьбе с распространением COVID-19 на территории республики.
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Кроме того, лидеры договорились усилить совместную работу по массовой вакцинации населения.
Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в том числе экономические последствия пандемии. Стороны отметили, что в этих непростых условиях Узбекистану и Китаю удалось снизить негативные последствия, обеспечить рост взаимной торговли на 33% с начала 2021 года и продолжить реализацию важных совместных программ и проектов.
Цель — довести в ближайшие годы взаимный товарооборот до 10 миллиардов долларов, а также добиться сбалансированности показателей экспорта и импорта.
Лидеры двух стран также поручили усилить деятельность двустороннего межправительственного комитета и в скором времени провести очередное заседание.
Узбекистан также намерен поучаствовать в очередной международной выставке импортных товаров — мероприятие состоится в Шанхае.
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