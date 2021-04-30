https://uz.sputniknews.ru/20210430/tashkent-i-pekin-gotovyat-vizit-si-tszinpina-v-uzbekistan-18566691.html

Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан

Ташкент и Пекин готовят визит Си Цзиньпина в Узбекистан

Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в четверг ряд тем, касающихся двусторонних отношений, в особенности, в период пандемии. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T13:13+0500

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2021-04-30T13:13+0500

политика

пекин

си цзиньпин

китай

шавкат мирзиёев

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор.Одной из центральных тем для обсуждения стала подготовка визита китайского лидера в Ташкент.Стороны затронули и другие вопросы в беседе: двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, а также пандемию.Мирзиёев поблагодарил китайского коллегу за помощь в борьбе с распространением COVID-19 на территории республики.Кроме того, лидеры договорились усилить совместную работу по массовой вакцинации населения.Мирзиёев и Си Цзиньпин обсудили в том числе экономические последствия пандемии. Стороны отметили, что в этих непростых условиях Узбекистану и Китаю удалось снизить негативные последствия, обеспечить рост взаимной торговли на 33% с начала 2021 года и продолжить реализацию важных совместных программ и проектов.Лидеры двух стран также поручили усилить деятельность двустороннего межправительственного комитета и в скором времени провести очередное заседание.Узбекистан также намерен поучаствовать в очередной международной выставке импортных товаров — мероприятие состоится в Шанхае.

https://uz.sputniknews.ru/20201001/Shavkat-Mirziev-pozdravil-Si-Tszinpina-s-Dnem-obrazovaniya-KNR-15096684.html

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