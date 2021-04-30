https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-otpravit-mir-v-nokaut-boks-vyydet-na-novyy-uroven-18564185.html

Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс

Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс

Власти разработали меры, которые помогут республике сохранить мировое лидерство в данном виде спорта. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T11:22+0500

2021-04-30T11:22+0500

2021-04-30T12:27+0500

спорт

бокс

боксер

спорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1e/18566225_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_6c6f792cbcb851b93d3d3d1489b322ac.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию бокса". Учитывая интерес молодежи к боксу, ставится задача превратить его в один из наиболее массовых видов спорта среди населения, наладить систему выявления, отбора и подготовки юных талантов в качестве профессиональных боксеров.Инфраструктура должна быть приведена в соответствие с международными стандартами, число боксерских школ увеличится, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.Начиная с 2021/2022 учебного года в два раза повысятся действующие параметры госзаказа по приему на учебу по направлению "бокс" в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, спецшколы-интернаты олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортшколы. В нескольких регионах создадут образовательные учреждения высшего спортивного мастерства по боксу при Министерстве туризма и спорта: В них будет организовано обучение с 7-го класса сроком на пять лет. Кроме того, будет предоставлено бесплатное пребывание в местах проживания учащихся данных колледжей.Власти рассчитывают довести до 2025-го количество учащихся спортивных образовательных учреждений, постоянно занимающихся боксом, до 27 тысяч.Чемпионат мира по боксу запланирован на 2023 год. Мероприятие пройдет в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/uzbekistanka-nigina-uktamova-vpervye-zavoevala-zoloto-na-chempionate-mira-po-boksu-18462508.html

https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html

https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-vpervye-primet-chm-po-boksu-18113010.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бокс, боксер, спорт, узбекистан