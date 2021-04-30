https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-otpravit-mir-v-nokaut-boks-vyydet-na-novyy-uroven-18564185.html
Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс
Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс
Власти разработали меры, которые помогут республике сохранить мировое лидерство в данном виде спорта. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T11:22+0500
2021-04-30T11:22+0500
2021-04-30T12:27+0500
спорт
бокс
боксер
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию бокса". Учитывая интерес молодежи к боксу, ставится задача превратить его в один из наиболее массовых видов спорта среди населения, наладить систему выявления, отбора и подготовки юных талантов в качестве профессиональных боксеров.Инфраструктура должна быть приведена в соответствие с международными стандартами, число боксерских школ увеличится, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.Начиная с 2021/2022 учебного года в два раза повысятся действующие параметры госзаказа по приему на учебу по направлению "бокс" в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, спецшколы-интернаты олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортшколы. В нескольких регионах создадут образовательные учреждения высшего спортивного мастерства по боксу при Министерстве туризма и спорта: В них будет организовано обучение с 7-го класса сроком на пять лет. Кроме того, будет предоставлено бесплатное пребывание в местах проживания учащихся данных колледжей.Власти рассчитывают довести до 2025-го количество учащихся спортивных образовательных учреждений, постоянно занимающихся боксом, до 27 тысяч.Чемпионат мира по боксу запланирован на 2023 год. Мероприятие пройдет в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/uzbekistanka-nigina-uktamova-vpervye-zavoevala-zoloto-na-chempionate-mira-po-boksu-18462508.html
https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-vpervye-primet-chm-po-boksu-18113010.html
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бокс, боксер, спорт, узбекистан
Узбекистан отправит мир "в нокаут": в стране всерьёз взялись за бокс
11:22 30.04.2021 (обновлено: 12:27 30.04.2021)
Власти разработали меры, которые помогут республике сохранить мировое лидерство в данном виде спорта.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Глава государства подписал постановление
"О мерах по дальнейшему развитию бокса".
Учитывая интерес молодежи к боксу, ставится задача превратить его в один из наиболее массовых видов спорта среди населения, наладить систему выявления, отбора и подготовки юных талантов в качестве профессиональных боксеров.
Инфраструктура должна быть приведена в соответствие с международными стандартами, число боксерских школ увеличится, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
Начиная с 2021/2022 учебного года в два раза повысятся действующие параметры госзаказа по приему на учебу по направлению "бокс" в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, спецшколы-интернаты олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортшколы.
В нескольких регионах создадут образовательные учреждения высшего спортивного мастерства по боксу при Министерстве туризма и спорта:
в Андижанской области (для Андижанской, Наманганской и Ферганской областей);
Бухарской области (для Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей);
Кашкадарьинской области (для Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей);
Ташкентской области (для Сырдарьинской, Ташкентской областей и столицы).
В них будет организовано обучение с 7-го класса сроком на пять лет.
При этом ученикам предоставят право учиться бесплатно. Юных спортсменов также обеспечат питанием в соответствии с нормами, предусмотренными для учащихся колледжей олимпийского резерва.
Кроме того, будет предоставлено бесплатное пребывание в местах проживания учащихся данных колледжей.
Власти рассчитывают довести до 2025-го количество учащихся спортивных образовательных учреждений, постоянно занимающихся боксом, до 27 тысяч.
Чемпионат мира по боксу запланирован на 2023 год. Мероприятие пройдет в Ташкенте.