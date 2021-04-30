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https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-s-britaniey-o-partnerstve-i-sotrudnichestve-18569392.html
Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве
Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве
Этот комплексный документ нацелен на сохранение правовых основ и развитие взаимоотношений в политической, торгово-экономической, промышленной, транспортной... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:36+0500
2021-04-30T14:43+0500
политика
партнерство
соглашение
договор
сотрудничество
великобритания
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Великобританией.Соглашение было подписано в октябре 2019 года. Закон о ратификации принят Законодательной палатой парламента республики в марте этого года, одобрен Сенатом в апреле.В июне 2019 года МИД Узбекистана и Великобритании в Лондоне провели первые политические консультации.Как ранее отмечали во внешнеполитическом ведомстве, данный документ призван еще больше укрепить узбекско-британские отношения и сотрудничество после выхода Великобритании из ЕС.
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партнерство, соглашение, договор, сотрудничество, великобритания, узбекистан

Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве

14:36 30.04.2021 (обновлено: 14:43 30.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Rocco DipoppaФлаг Великобритании и ЕС, иллюстративное фото
Флаг Великобритании и ЕС, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© СС0 / Unsplash / Rocco Dipoppa
Этот комплексный документ нацелен на сохранение правовых основ и развитие взаимоотношений в политической, торгово-экономической, промышленной, транспортной, сельскохозяйственной, энергетической, научно-технической, финансовой и других областях.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Великобританией.
Соглашение было подписано в октябре 2019 года. Закон о ратификации принят Законодательной палатой парламента республики в марте этого года, одобрен Сенатом в апреле.
"Ратифицировать соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Республикой Узбекистан, с одной стороны, и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, с другой", — говорится в тексте документа.
В июне 2019 года МИД Узбекистана и Великобритании в Лондоне провели первые политические консультации.
Как ранее отмечали во внешнеполитическом ведомстве, данный документ призван еще больше укрепить узбекско-британские отношения и сотрудничество после выхода Великобритании из ЕС.
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