https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-ratifitsiroval-soglashenie-s-britaniey-o-partnerstve-i-sotrudnichestve-18569392.html

Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве

Узбекистан ратифицировал соглашение с Британией о партнерстве и сотрудничестве

Этот комплексный документ нацелен на сохранение правовых основ и развитие взаимоотношений в политической, торгово-экономической, промышленной, транспортной... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T14:36+0500

2021-04-30T14:36+0500

2021-04-30T14:43+0500

политика

партнерство

соглашение

договор

сотрудничество

великобритания

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1e/18569684_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_d812af76d0a3044ae93db9eaf5cf631a.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Великобританией.Соглашение было подписано в октябре 2019 года. Закон о ратификации принят Законодательной палатой парламента республики в марте этого года, одобрен Сенатом в апреле.В июне 2019 года МИД Узбекистана и Великобритании в Лондоне провели первые политические консультации.Как ранее отмечали во внешнеполитическом ведомстве, данный документ призван еще больше укрепить узбекско-британские отношения и сотрудничество после выхода Великобритании из ЕС.

великобритания

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

партнерство, соглашение, договор, сотрудничество, великобритания, узбекистан