https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-usloviyax-pandemii-v-koreyu-priletela-pervaya-gruppa-trudovyx-migrantov-iz-uzbekistana-18573723.html

В условиях пандемии в Корею прилетела первая группа трудовых мигрантов из Узбекистана

В условиях пандемии в Корею прилетела первая группа трудовых мигрантов из Узбекистана

На сезонные работы по визе "Е-8" прибыли 63 узбекистанца. Еще 105 соотечественников навестят КНДР 5 мая. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T18:29+0500

2021-04-30T18:29+0500

2021-04-30T18:30+0500

общество

трудовые мигранты

узбекистанцы

южная корея

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В Корею на сезонные работы прибыли 63 трудовых мигранта из Узбекистана по визе "Е-8". Еще 103 узбекистанца прилетят в КНДР 5 мая, сообщают в Агентстве по внешней трудовой миграции.По данным организации, республика является единственной страной, с которой представительство Кореи заключило двусторонний меморандум и проработало въезд мигрантов по визе "Е-8" на территорию государства в условиях пандемии.Граждане Узбекистана прибыли в международный аэропорт города Инчон. Их встретили сотрудники Минюста КНДР, администрация округа Янгу, а также представители Министерства занятости и трудовых отношений в Республике Корея. Отмечается, что после прилета все пассажиры были направлены в места самоизоляции для прохождения 14-дневного карантина. В течение всего срока самоизоляции они будут принимать участие в онлайн-конференциях с сотрудниками посольства Узбекистана, в рамках которых ознакомятся с законами Кореи, уточнили в Агентстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210415/trudovye-migranty-za-tri-mesyatsa-pereveli-v-uzbekistan-142-mlrd-dollarov-18356665.html

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трудовые мигранты, узбекистанцы, южная корея