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В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка
В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка
Анна Бердье заявила о своем приезда в рамках переговоров с зампремьер-министром Узбекистана – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T12:43+0500
2021-04-30T12:53+0500
политика
переговоры
всемирный банк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры зампремьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.В ходе диалога стороны определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на ближайшие пять лет.В рамках стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2030 года представителями двух стран определены практические действия по увеличению притока иностранных инвестиций в приоритетные сектора промышленности Узбекистана.Отмечается, что по итогам 2020 года Всемирным банком было одобрено финансирование шести проектов в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, инновационного развития, продвижения рыночных реформ и противодействия пандемии. Их общая стоимость составила около $1,6 млрд. Кроме того, стороны обсудили новые перспективные проекты в области инфраструктурного развития, энергетики и жилищного строительства на сумму $1,7 млрд.В конце видеоконференции Бьерде заявила о своем намерении приехать с официальным визитом в Узбекистан в мае текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html
https://uz.sputniknews.ru/20210106/Vsemirnyy-bank-otsenil-rost-VVP-Uzbekistana-v-2021-godu-15733858.html
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переговоры, всемирный банк, узбекистан

В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка

12:43 30.04.2021 (обновлено: 12:53 30.04.2021)
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© BRENDAN SMIALOWSKI / AFPШтаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне
Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Анна Бердье заявила о своем приезда в рамках переговоров с зампремьер-министром Узбекистана – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры зампремьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.
В ходе диалога стороны определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на ближайшие пять лет.
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В рамках стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2030 года представителями двух стран определены практические действия по увеличению притока иностранных инвестиций в приоритетные сектора промышленности Узбекистана.
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций

"Стратегия будет реализована в три этапа: изучение потоков прямых иностранных инвестиций, инвестиционного законодательства и приоритетов промышленного развития республики, сравнительный анализ отдельных секторов экономики с аналогичными отраслями основных стран-конкурентов и разработка пошаговой дорожной карты по привлечению иностранных инвестиций", — информируется в релизе.

Отмечается, что по итогам 2020 года Всемирным банком было одобрено финансирование шести проектов в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, инновационного развития, продвижения рыночных реформ и противодействия пандемии. Их общая стоимость составила около $1,6 млрд.
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Кроме того, стороны обсудили новые перспективные проекты в области инфраструктурного развития, энергетики и жилищного строительства на сумму $1,7 млрд.
В конце видеоконференции Бьерде заявила о своем намерении приехать с официальным визитом в Узбекистан в мае текущего года.
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