https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-uzbekistan-pribudet-vitse-prezident-vsemirnogo-banka-18566912.html

В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка

В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка

Анна Бердье заявила о своем приезда в рамках переговоров с зампремьер-министром Узбекистана – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T12:43+0500

2021-04-30T12:43+0500

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политика

переговоры

всемирный банк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры зампремьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.В ходе диалога стороны определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на ближайшие пять лет.В рамках стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2030 года представителями двух стран определены практические действия по увеличению притока иностранных инвестиций в приоритетные сектора промышленности Узбекистана.Отмечается, что по итогам 2020 года Всемирным банком было одобрено финансирование шести проектов в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, инновационного развития, продвижения рыночных реформ и противодействия пандемии. Их общая стоимость составила около $1,6 млрд. Кроме того, стороны обсудили новые перспективные проекты в области инфраструктурного развития, энергетики и жилищного строительства на сумму $1,7 млрд.В конце видеоконференции Бьерде заявила о своем намерении приехать с официальным визитом в Узбекистан в мае текущего года.

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https://uz.sputniknews.ru/20210106/Vsemirnyy-bank-otsenil-rost-VVP-Uzbekistana-v-2021-godu-15733858.html

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