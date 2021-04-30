В Узбекистан прибудет вице-президент Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры зампремьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.В ходе диалога стороны определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на ближайшие пять лет.В рамках стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2030 года представителями двух стран определены практические действия по увеличению притока иностранных инвестиций в приоритетные сектора промышленности Узбекистана.Отмечается, что по итогам 2020 года Всемирным банком было одобрено финансирование шести проектов в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, инновационного развития, продвижения рыночных реформ и противодействия пандемии. Их общая стоимость составила около $1,6 млрд. Кроме того, стороны обсудили новые перспективные проекты в области инфраструктурного развития, энергетики и жилищного строительства на сумму $1,7 млрд.В конце видеоконференции Бьерде заявила о своем намерении приехать с официальным визитом в Узбекистан в мае текущего года.
Анна Бердье заявила о своем приезда в рамках переговоров с зампремьер-министром Узбекистана – министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Накануне в формате видеоконференции состоялись переговоры зампремьер-министра Узбекистана – министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Об этом сообщает пресс-служба МИВТ республики.
В ходе диалога стороны определили формат дальнейшего взаимодействия по разработке новой программы партнерства Всемирного банка с Узбекистаном на ближайшие пять лет.
В рамках стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций до 2030 года представителями двух стран определены практические действия по увеличению притока иностранных инвестиций в приоритетные сектора промышленности Узбекистана.
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций
"Стратегия будет реализована в три этапа: изучение потоков прямых иностранных инвестиций, инвестиционного законодательства и приоритетов промышленного развития республики, сравнительный анализ отдельных секторов экономики с аналогичными отраслями основных стран-конкурентов и разработка пошаговой дорожной карты по привлечению иностранных инвестиций", — информируется в релизе.
Отмечается, что по итогам 2020 года Всемирным банком было одобрено финансирование шести проектов в сферах водоснабжения, сельского хозяйства, инновационного развития, продвижения рыночных реформ и противодействия пандемии. Их общая стоимость составила около $1,6 млрд.