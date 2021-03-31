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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html
На что способна экономика Узбекистана по мнению Всемирного банка — анализ
На что способна экономика Узбекистана по мнению Всемирного банка — анализ
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В докладе Всемирного банка проанализирована экономика 23 стран региона стран Европы и Центральной Азии.
2021-03-31T19:50+0500
2021-03-31T19:50+0500
экономика
реформы
цб
ввп
всемирный банк
экономика
бюджет
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В докладе Всемирного банка проанализирована экономика 23 стран региона стран Европы и Центральной Азии. Если тенденции в ЕС довольно понятны, с регионом ЦА все интереснее. Аналитики отметили, что экономический рост в Центральной Азии может восстановиться до 3,7% в 2021 году и до 4,1% в 2022-м.Как ожидается, это произойдет за счет цен на сырьевые товары и увеличения иностранных инвестиций.Новый этап реформ в УзбекистанеУзбекистан переходит к реформированию рынка прав пользования и владения землей, созданию рынка капитала, трансформации госпредприятий.Правительству необходимо укрепить систему социальной защиты, повысить уровень предоставляемых услуг здравоохранения и образования, отметил Всемирный банк. Итоги и тенденции 2020 года Благодаря росту производства сельхозпродукции и антикризисным мерам, Узбекистан остался одной из немногих стран в регионе Европы и Центральной Азии, продемонстрировавших рост экономики по итогам прошлого года.Из-за пандемии из компонентов ВВП росло потребление (государственное и частное), которое стало основным драйвером роста экономики со стороны спроса впервые за более чем 10 лет.В результате роста экспорта золота на 18% дефицит текущего счета платежного баланса сократился с 5,7% от ВВП в 2019 году до 5,2% от ВВП в 2020-м. Импорт снизился на 17% в основном за счет резкого сокращения ввоза машин, оборудования и товаров производственного назначения. Увеличение внешних заимствований помогло покрыть дефицит текущего счета платежного баланса.Дефицит бюджета увеличился с 3,9% от ВВП в 2019-м до 4,4% от ВВП в 2020 году.Золотовалютные резервы, эквивалентные 60% от ВВП, выступают в роли подушки безопасности на случай неблагоприятных внешних шоков.Тенденция снижения инфляции позволила Центральному банку понизить основную ставку с 16% до 14%. Рост объемов кредитования экономики замедлился с 52% в 2019 году до 34% в 2020-м в результате более высоких реальных процентных ставок, сокращения гопрограмм субсидированного кредитования и влияния пандемии.Предприятия и домохозяйства также получили существенные отсрочки по выплате кредитов в течение года.Несмотря на снижение коэффициента достаточности капитала и роста проблемных кредитов, финансовая система Узбекистана обладает достаточными объемами капитала, чтобы справиться с возможными кредитными потрясениями.Перспективы экономического ростаПо мнению аналитиков, рост ВВП Узбекистана восстановится до 4,8% в 2021 году. В 2022-м по мере ослабления сбоев в мировой экономике прогнозируется более высокий рост ВВП — до 5,5%.Среднесрочный рост будет зависеть от улучшения состояния экономик стран-торговых партнеров и реализации реформ по снижению роли госсектора. Для сокращения уровня бедности необходимо увеличить официальную занятость населения и экономические возможности для граждан, говорится в докладе ВБ.Бюджетный дефицит до 5,4% от ВВП в 2021-м будет финансироваться в основном за счет увеличения государственных заимствований.Ожидается, что госдолг Узбекистана достигнет 42% от ВВП в этом году и стабилизируется примерно на уровне 45% от ВВП в среднесрочной перспективе. По мере улучшения условий для домохозяйств и предприятий, постепенная отмена антикризисных мер приведет к сокращению дефицита госбюджета в среднесрочной перспективе, заключили аналитики.
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реформы, цб, ввп, всемирный банк, экономика, бюджет, узбекистан

На что способна экономика Узбекистана по мнению Всемирного банка — анализ

19:50 31.03.2021
3006
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
В этом года рост ВВП восстановится до 4,8%, в 2022-м по мере ослабления сбоев в мировой экономике прогнозируется более высокий рост ВВП – до 5,5%.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. В докладе Всемирного банка проанализирована экономика 23 стран региона стран Европы и Центральной Азии.
Если тенденции в ЕС довольно понятны, с регионом ЦА все интереснее. Аналитики отметили, что экономический рост в Центральной Азии может восстановиться до 3,7% в 2021 году и до 4,1% в 2022-м.
Как ожидается, это произойдет за счет цен на сырьевые товары и увеличения иностранных инвестиций.

Новый этап реформ в Узбекистане

Узбекистан переходит к реформированию рынка прав пользования и владения землей, созданию рынка капитала, трансформации госпредприятий.
Около 9% населения страны по-прежнему живет за чертой бедности, еще больше людей живут близко к этой черте.
Правительству необходимо укрепить систему социальной защиты, повысить уровень предоставляемых услуг здравоохранения и образования, отметил Всемирный банк.

Итоги и тенденции 2020 года

Благодаря росту производства сельхозпродукции и антикризисным мерам, Узбекистан остался одной из немногих стран в регионе Европы и Центральной Азии, продемонстрировавших рост экономики по итогам прошлого года.
Из-за пандемии из компонентов ВВП росло потребление (государственное и частное), которое стало основным драйвером роста экономики со стороны спроса впервые за более чем 10 лет.
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В результате роста экспорта золота на 18% дефицит текущего счета платежного баланса сократился с 5,7% от ВВП в 2019 году до 5,2% от ВВП в 2020-м.
Импорт снизился на 17% в основном за счет резкого сокращения ввоза машин, оборудования и товаров производственного назначения. Увеличение внешних заимствований помогло покрыть дефицит текущего счета платежного баланса.
Дефицит бюджета увеличился с 3,9% от ВВП в 2019-м до 4,4% от ВВП в 2020 году.
Увеличение иностранных заимствований для покрытия дефицита госбюджета увеличило внешний государственный и гарантированный правительством долг до 37,9% от ВВП в прошлом году.
Золотовалютные резервы, эквивалентные 60% от ВВП, выступают в роли подушки безопасности на случай неблагоприятных внешних шоков.
Тенденция снижения инфляции позволила Центральному банку понизить основную ставку с 16% до 14%. Рост объемов кредитования экономики замедлился с 52% в 2019 году до 34% в 2020-м в результате более высоких реальных процентных ставок, сокращения гопрограмм субсидированного кредитования и влияния пандемии.
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Предприятия и домохозяйства также получили существенные отсрочки по выплате кредитов в течение года.
Несмотря на снижение коэффициента достаточности капитала и роста проблемных кредитов, финансовая система Узбекистана обладает достаточными объемами капитала, чтобы справиться с возможными кредитными потрясениями.

Перспективы экономического роста

По мнению аналитиков, рост ВВП Узбекистана восстановится до 4,8% в 2021 году.
В 2022-м по мере ослабления сбоев в мировой экономике прогнозируется более высокий рост ВВП — до 5,5%.
До полного восстановления экономики властям необходимо продолжать поддерживать социально уязвимые домохозяйства и пострадавших при пандемии.
Среднесрочный рост будет зависеть от улучшения состояния экономик стран-торговых партнеров и реализации реформ по снижению роли госсектора.
Для сокращения уровня бедности необходимо увеличить официальную занятость населения и экономические возможности для граждан, говорится в докладе ВБ.
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Бюджетный дефицит до 5,4% от ВВП в 2021-м будет финансироваться в основном за счет увеличения государственных заимствований.
Ожидается, что госдолг Узбекистана достигнет 42% от ВВП в этом году и стабилизируется примерно на уровне 45% от ВВП в среднесрочной перспективе.
По мере улучшения условий для домохозяйств и предприятий, постепенная отмена антикризисных мер приведет к сокращению дефицита госбюджета в среднесрочной перспективе, заключили аналитики.
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