https://uz.sputniknews.ru/20210430/v-uzbekistane-snijeny-shtrafy-za-narushenie-pravil-ostanovki-i-parkovki-18572745.html

В Узбекистане снижены штрафы за нарушение правил остановки и парковки

В Узбекистане снижены штрафы за нарушение правил остановки и парковки

Новшество вступило в силу в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанным... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T17:12+0500

2021-04-30T17:12+0500

2021-04-30T17:12+0500

общество

новый закон

парковка

штраф

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Документом предусмотрено внесение корректировок в Кодекс об административной ответственности.Таким образом, сумма штрафа за нарушение правил остановки или стоянки (парковки) в стране снизилась до 490 тысяч сумов (2 БРВ). Отметим, что прежде размер административного взыскания составлял 735 тысяч сумов (3 БРВ).Предложение о смягчении наказания за неправильную парковку поступило от Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса в начале декабря прошлого года. Законопроект предполагал уменьшение размера штрафа до 1 БРВ (223 тысячи сумов).

https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Tashkente-u-konechnykh-stantsiy-metro-poyavyatsya-perekhvatyvayuschie-parkovki-15874710.html

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новый закон, парковка, штраф