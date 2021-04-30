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В Узбекистане снижены штрафы за нарушение правил остановки и парковки
В Узбекистане снижены штрафы за нарушение правил остановки и парковки
Новшество вступило в силу в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанным... 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T17:12+0500
2021-04-30T17:12+0500
общество
новый закон
парковка
штраф
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Документом предусмотрено внесение корректировок в Кодекс об административной ответственности.Таким образом, сумма штрафа за нарушение правил остановки или стоянки (парковки) в стране снизилась до 490 тысяч сумов (2 БРВ). Отметим, что прежде размер административного взыскания составлял 735 тысяч сумов (3 БРВ).Предложение о смягчении наказания за неправильную парковку поступило от Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса в начале декабря прошлого года. Законопроект предполагал уменьшение размера штрафа до 1 БРВ (223 тысячи сумов).
https://uz.sputniknews.ru/20210127/V-Tashkente-u-konechnykh-stantsiy-metro-poyavyatsya-perekhvatyvayuschie-parkovki-15874710.html
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новый закон, парковка, штраф

В Узбекистане снижены штрафы за нарушение правил остановки и парковки

17:12 30.04.2021
533
© FlickrЗнак "Парковка запрещена"
Знак Парковка запрещена - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© Flickr
Новшество вступило в силу в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", подписанным президентом страны.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан". Документом предусмотрено внесение корректировок в Кодекс об административной ответственности.
Таким образом, сумма штрафа за нарушение правил остановки или стоянки (парковки) в стране снизилась до 490 тысяч сумов (2 БРВ). Отметим, что прежде размер административного взыскания составлял 735 тысяч сумов (3 БРВ).
Парковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
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В Ташкенте у конечных станций метро появятся перехватывающие парковки
27 января, 12:58
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Предложение о смягчении наказания за неправильную парковку поступило от Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса в начале декабря прошлого года. Законопроект предполагал уменьшение размера штрафа до 1 БРВ (223 тысячи сумов).
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