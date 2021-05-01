Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210501/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-edinyy-elektronnyy-dokument-na-10-let-18582514.html
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
В нем будет храниться информация о его владельце. МВД РФ гарантирует защищенность этих сведений. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T14:13+0500
2021-05-01T14:13+0500
россия
мигрант
трудовые мигранты
документы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18582485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_569e78c8229b968882a400d9b818b8eb.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трудовые мигранты, которые рассчитывают на длительное пребывание в России, должны будут получать специальный электронный документ, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В нем будет содержаться информация о владельце. Какие конкретно данные будут включены, пока не понятно. Также не ясна процедура оформления и выдачи документа. Все эти моменты уточнят при принятии соответствующего закона.Известно, что документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет. Когда срок действия закончится, необходимо его заменить.Ранее в МВД РФ сообщили о планах ввести электронные патенты, а также обязательную для работы электронную регистрацию для трудовых мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18582485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eddbd9fc64e34a312c76ff32bb6e5cf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мигрант, трудовые мигранты, документы

Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет

14:13 01.05.2021
893
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦентр содействия мигрантам в Волгограде
Центр содействия мигрантам в Волгограде - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
В нем будет храниться информация о его владельце. МВД РФ гарантирует защищенность этих сведений.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трудовые мигранты, которые рассчитывают на длительное пребывание в России, должны будут получать специальный электронный документ, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
В нем будет содержаться информация о владельце. Какие конкретно данные будут включены, пока не понятно.
Также не ясна процедура оформления и выдачи документа. Все эти моменты уточнят при принятии соответствующего закона.
Компьютер в зоне доступа к единому порталу государственных услуг - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Россия
Для мигрантов в России запустят аналог "Госуслуг"
29 марта, 13:26
1235
Известно, что документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет. Когда срок действия закончится, необходимо его заменить.
Ранее в МВД РФ сообщили о планах ввести электронные патенты, а также обязательную для работы электронную регистрацию для трудовых мигрантов.
100102
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
14:53Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
14:13Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
13:47UzAirways продаст 17 самолетов и один тренажер — иначе их утилизируют
13:02Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
12:35Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
12:04ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
11:47Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью
11:20Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото
10:50Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес
10:45Вклады, валюта, золото, акции: во что инвестировать, чтобы не прогадать — выгоды и риски
10:24В Ташкенте в мае ожидают оценочную миссию БДИПЧ ОБСЕ
ВчераК юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте
ВчераСаммит премьеров стран ЕАЭС: торговля, туризм, космос и меморандум с Узбекистаном
ВчераПечи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото
ВчераУзбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы
ВчераВ условиях пандемии в Корею прилетела первая группа трудовых мигрантов из Узбекистана
ВчераИтоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины
ВчераУзбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление
ВчераВ Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое