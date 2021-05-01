https://uz.sputniknews.ru/20210501/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-edinyy-elektronnyy-dokument-na-10-let-18582514.html
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
В нем будет храниться информация о его владельце. МВД РФ гарантирует защищенность этих сведений. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T14:13+0500
2021-05-01T14:13+0500
2021-05-01T14:13+0500
россия
мигрант
трудовые мигранты
документы
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трудовые мигранты, которые рассчитывают на длительное пребывание в России, должны будут получать специальный электронный документ, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В нем будет содержаться информация о владельце. Какие конкретно данные будут включены, пока не понятно. Также не ясна процедура оформления и выдачи документа. Все эти моменты уточнят при принятии соответствующего закона.Известно, что документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет. Когда срок действия закончится, необходимо его заменить.Ранее в МВД РФ сообщили о планах ввести электронные патенты, а также обязательную для работы электронную регистрацию для трудовых мигрантов.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мигрант, трудовые мигранты, документы
Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
В нем будет храниться информация о его владельце. МВД РФ гарантирует защищенность этих сведений.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Трудовые мигранты, которые рассчитывают на длительное пребывание в России, должны будут получать специальный электронный документ, сообщает
Sputnik Ближнее зарубежье.
В нем будет содержаться информация о владельце. Какие конкретно данные будут включены, пока не понятно.
Также не ясна процедура оформления и выдачи документа. Все эти моменты уточнят при принятии соответствующего закона.
Известно, что документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет. Когда срок действия закончится, необходимо его заменить.
Ранее в МВД РФ сообщили о планах ввести электронные патенты, а также обязательную для работы электронную регистрацию для трудовых мигрантов.