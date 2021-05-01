https://uz.sputniknews.ru/20210501/migrantov-v-rossii-obyajut-poluchat-edinyy-elektronnyy-dokument-na-10-let-18582514.html

Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет

Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет

В нем будет храниться информация о его владельце. МВД РФ гарантирует защищенность этих сведений. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T14:13+0500

2021-05-01T14:13+0500

2021-05-01T14:13+0500

россия

мигрант

трудовые мигранты

документы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18582485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_569e78c8229b968882a400d9b818b8eb.jpg

ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Трудовые мигранты, которые рассчитывают на длительное пребывание в России, должны будут получать специальный электронный документ, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.В нем будет содержаться информация о владельце. Какие конкретно данные будут включены, пока не понятно. Также не ясна процедура оформления и выдачи документа. Все эти моменты уточнят при принятии соответствующего закона.Известно, что документ будет выдаваться иностранному гражданину на 10 лет. Когда срок действия закончится, необходимо его заменить.Ранее в МВД РФ сообщили о планах ввести электронные патенты, а также обязательную для работы электронную регистрацию для трудовых мигрантов.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/dlya-migrantov-v-rossii-zapustyat-svoyu-sistemu-gosuslug-18007499.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигрант, трудовые мигранты, документы