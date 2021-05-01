https://uz.sputniknews.ru/20210501/mirziyoev-i-japarov-vnov-obsudili-obstanovku-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18581414.html

Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе

Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе

Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T13:02+0500

2021-05-01T13:02+0500

2021-05-01T13:02+0500

политика

садыр жапаров

кыргызстан

конфликт

шавкат мирзиёев

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вновь обсудили ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана.Ранее Мирзиёев созвонился с президентом Эмомали Рахмоном. Главы государств подчеркнули, что подобные вопросы важно решать исключительно через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".Узбекский лидер поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.Между тем обстановка в регионе по-прежнему напряженная. В субботу утром кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.

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садыр жапаров, кыргызстан, конфликт, шавкат мирзиёев, таджикистан