https://uz.sputniknews.ru/20210501/mirziyoev-i-japarov-vnov-obsudili-obstanovku-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18581414.html
Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T13:02+0500
2021-05-01T13:02+0500
2021-05-01T13:02+0500
политика
садыр жапаров
кыргызстан
конфликт
шавкат мирзиёев
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вновь обсудили ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана.Ранее Мирзиёев созвонился с президентом Эмомали Рахмоном. Главы государств подчеркнули, что подобные вопросы важно решать исключительно через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".Узбекский лидер поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.Между тем обстановка в регионе по-прежнему напряженная. В субботу утром кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.
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садыр жапаров, кыргызстан, конфликт, шавкат мирзиёев, таджикистан
Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. Напряженность в регионе пока сохраняется.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вновь обсудили
ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана.
В телефонном разговоре лидеры республик с удовлетворением отметили нормализацию обстановки благодаря своевременным и скоординированным усилиям.
Ранее Мирзиёев созвонился
с президентом Эмомали Рахмоном.
Главы государств подчеркнули, что подобные вопросы важно решать исключительно через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".
Узбекский лидер поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.
Между тем обстановка в регионе по-прежнему напряженная.
В субботу утром кыргызская сторона заявила
о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.