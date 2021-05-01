Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210501/mirziyoev-i-japarov-vnov-obsudili-obstanovku-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18581414.html
Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T13:02+0500
2021-05-01T13:02+0500
политика
садыр жапаров
кыргызстан
конфликт
шавкат мирзиёев
таджикистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18581199_0:110:2769:1668_1920x0_80_0_0_f88d416aeda3b82bc40a9a1a247ca245.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вновь обсудили ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана.Ранее Мирзиёев созвонился с президентом Эмомали Рахмоном. Главы государств подчеркнули, что подобные вопросы важно решать исключительно через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".Узбекский лидер поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.Между тем обстановка в регионе по-прежнему напряженная. В субботу утром кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/01/18581199_290:0:2514:1668_1920x0_80_0_0_358a58c2f874b7aadfa2ab6e136b66e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
садыр жапаров, кыргызстан, конфликт, шавкат мирзиёев, таджикистан

Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе

13:02 01.05.2021
1091
© Sputnik / Перейти в фотобанкСитуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном
Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Ситуация накалилась в ночь на четверг, началась стрельба. Кыргызстан и Таджикистан обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. Напряженность в регионе пока сохраняется.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров вновь обсудили ситуацию на границе Кыргызстана и Таджикистана.
В телефонном разговоре лидеры республик с удовлетворением отметили нормализацию обстановки благодаря своевременным и скоординированным усилиям.
Ранее Мирзиёев созвонился с президентом Эмомали Рахмоном.
Главы государств подчеркнули, что подобные вопросы важно решать исключительно через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".
Узбекский лидер поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.
Между тем обстановка в регионе по-прежнему напряженная.
В субботу утром кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.
000013
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19"Мы за ценой не постоим": Михаил Турецкий возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте и спел
14:53Клиника в Карши попалась на продаже фальшивых результатов ПЦР-тестов
14:13Мигрантов в России обяжут получать единый электронный документ на 10 лет
13:47UzAirways продаст 17 самолетов и один тренажер — иначе их утилизируют
13:02Мирзиёев и Жапаров вновь обсудили обстановку на кыргызско-таджикской границе
12:35Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
12:04ЕС душит "Северный поток-2" и хочет его запрета: чем ответят РФ и Германия?
11:47Трамп обещал вернуться — за океаном не верят своему счастью
11:20Узбекистан вернул на родину 24 женщин и 69 детей из Сирии — фото
10:50Закрыть Америку. Почему Штаты опускают железный занавес
10:45Вклады, валюта, золото, акции: во что инвестировать, чтобы не прогадать — выгоды и риски
10:24В Ташкенте в мае ожидают оценочную миссию БДИПЧ ОБСЕ
ВчераК юбилею Дильбар Абдурахмановой состоялся музыкальный вечер в Ташкенте
ВчераСаммит премьеров стран ЕАЭС: торговля, туризм, космос и меморандум с Узбекистаном
ВчераПечи не справляются: в Индии умерших от COVID массово сжигают на кострах — фото
ВчераУзбекистан "вырастит" новое поколение гражданских пилотов — в этом помогут французы
ВчераВ условиях пандемии в Корею прилетела первая группа трудовых мигрантов из Узбекистана
ВчераИтоги расследования: названы три причины прорыва Сардобинской плотины
ВчераУзбекистанцам откроют свободный доступ в здания аэропортов и вокзалов — постановление
ВчераВ Карши передумали тратить 1,35 млрд сумов на флаг — деньги пойдут на другое