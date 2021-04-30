https://uz.sputniknews.ru/20210430/mirziyoev-obsudil-s-raxmonom-i-japarovym-konflikt-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-18567932.html

Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе

Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе

Ситуация обострилась в ночь на четверг, началась стрельба. Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T14:05+0500

2021-04-30T14:05+0500

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политика

конфликт

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

кыргызстан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана с главами республик: Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.В разговоре со своим таджикским коллегой Мирзиёев поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации. Мирзиёев и Рахмон подчеркнули, что все возникшие вопросы необходимо решать исключительно мирным путем: через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".Узбекский лидер обсудил пути скорейшего урегулирования вспыхнувшего противостояния также с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Стороны также пришли к выводу, что подобные споры должны решаться "на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства".

https://uz.sputniknews.ru/20210429/18557229.html

https://uz.sputniknews.ru/20210429/mid-rf-prokommentiroval-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18560087.html

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конфликт, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, кыргызстан, таджикистан