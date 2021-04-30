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https://uz.sputniknews.ru/20210430/mirziyoev-obsudil-s-raxmonom-i-japarovym-konflikt-na-tadjiksko-kyrgyzskoy-granitse-18567932.html
Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе
Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе
Ситуация обострилась в ночь на четверг, началась стрельба. Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T14:05+0500
2021-04-30T14:08+0500
политика
конфликт
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
кыргызстан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана с главами республик: Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.В разговоре со своим таджикским коллегой Мирзиёев поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации. Мирзиёев и Рахмон подчеркнули, что все возникшие вопросы необходимо решать исключительно мирным путем: через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".Узбекский лидер обсудил пути скорейшего урегулирования вспыхнувшего противостояния также с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым. Стороны также пришли к выводу, что подобные споры должны решаться "на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства".
https://uz.sputniknews.ru/20210429/18557229.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/mid-rf-prokommentiroval-situatsiyu-na-kyrgyzsko-tadjikskoy-granitse-18560087.html
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конфликт, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, кыргызстан, таджикистан

Мирзиёев обсудил с лидерами Таджикистана и Кыргызстана конфликт на границе

14:05 30.04.2021 (обновлено: 14:08 30.04.2021)
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Ситуация обострилась в ночь на четверг, началась стрельба. Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водозабора на общей границе.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана с главами республик: Эмомали Рахмоном и Садыром Жапаровым.
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В разговоре со своим таджикским коллегой Мирзиёев поддержал достигнутые договоренности, которые призваны как можно скорее урегулировать вспыхнувший конфликт и не допустить его эскалации.
Мирзиёев и Рахмон подчеркнули, что все возникшие вопросы необходимо решать исключительно мирным путем: через переговоры и консультации "в духе отношений дружбы, добрососедства и партнерства".
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Узбекский лидер обсудил пути скорейшего урегулирования вспыхнувшего противостояния также с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.
"С удовлетворением отмечены достигнутые договоренности между кыргызской и таджикской сторонами, нацеленные на нормализацию ситуации и недопущение ее дальнейшего обострения", — сообщили в пресс-службе узбекского президента.
Стороны также пришли к выводу, что подобные споры должны решаться "на основе диалога в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства, доверия и партнерства".
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