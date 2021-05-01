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Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
В ходе встречи российского лидера с членами наблюдательного совета организации​​ с такой инициативой выступила участница из Латвии. Путин идею поддержал. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T18:32+0500
2021-05-01T18:32+0500
россия
кремль
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке ряду иностранцев.Речь идет о финалистах и победителях общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей".Глава государства назначил срок до 1 сентября, говорится на сайте Кремля.Администрации президента, МВД и МИД дано указание подготовить предложения, которые позволят победителям приобрести российское гражданства в особом порядке.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html
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кремль, владимир путин

Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев

18:32 01.05.2021
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© Sputnik / Алексей КуденкоВид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО
Вид на жительство иностранного гражданина в отделении по вопросам гражданства РФ, разрешений на временное проживание и вида на жительство отдела УФМС России по городу Москве в ЮАО - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.05.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
В ходе встречи российского лидера с членами наблюдательного совета организации​​ с такой инициативой выступила участница из Латвии. Путин идею поддержал.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке ряду иностранцев.
Речь идет о финалистах и победителях общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей".
Награды для финалистов конкурса управленцев Лидеры России в Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Россия
Конкурс "Лидеры России": как иностранцы смогут получить гражданство РФ?
14 апреля, 17:44
800
Глава государства назначил срок до 1 сентября, говорится на сайте Кремля.
Администрации президента, МВД и МИД дано указание подготовить предложения, которые позволят победителям приобрести российское гражданства в особом порядке.
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