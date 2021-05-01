https://uz.sputniknews.ru/20210501/putin-rasporyadilsya-uprostit-vydachu-vida-na-jitelstvo-dlya-ryada-inostrantsev-18586480.html
Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
В ходе встречи российского лидера с членами наблюдательного совета организации с такой инициативой выступила участница из Латвии. Путин идею поддержал. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T18:32+0500
2021-05-01T18:32+0500
2021-05-01T18:32+0500
россия
кремль
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке ряду иностранцев.Речь идет о финалистах и победителях общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей".Глава государства назначил срок до 1 сентября, говорится на сайте Кремля.Администрации президента, МВД и МИД дано указание подготовить предложения, которые позволят победителям приобрести российское гражданства в особом порядке.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
кремль, владимир путин
Путин распорядился упростить выдачу вида на жительство для ряда иностранцев
В ходе встречи российского лидера с членами наблюдательного совета организации с такой инициативой выступила участница из Латвии. Путин идею поддержал.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке ряду иностранцев.
Речь идет о финалистах и победителях общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей".
Глава государства назначил срок до 1 сентября, говорится на сайте
Кремля.
Администрации президента, МВД и МИД дано указание подготовить предложения, которые позволят победителям приобрести российское гражданства в особом порядке.