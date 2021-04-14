https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html

Конкурс "Лидеры России": как иностранцы смогут получить гражданство РФ?

Конкурс "Лидеры России": как иностранцы смогут получить гражданство РФ?

Участвовать в нем смогут иностранные граждане в возрасте до 55 лет. Агентство Sputnik рассказывает, каковы условия конкурса и что дает участие в нем жителям

2021-04-14T17:44+0500

2021-04-14T17:44+0500

2021-04-14T17:49+0500

россия

гражданство

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Участвовать в нем смогут иностранные граждане в возрасте до 55 лет. Агентство Sputnik рассказывает, каковы условия конкурса и что дает участие в нем жителям ближнего зарубежья.Главное — талантОсновная цель проекта заложена в самом названии платформы — Россия должна стать страной возможностей, и не только для своих граждан. В этом убежден первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.По словам Кириенко, о том, что конкурс "Лидеры России" действительно помогает людям найти себя, говорят цифры. За три года существования проекта заявки на участие подали пять миллионов человек. В 2021-м этот показатель явно вырастет, считает Сергей Кириенко, — и во многом благодаря сотруднице МИА "Россия сегодня", заместителю шеф-редактора агентства Baltnews Алине Герлине.Дело в том, что ранее, 26 марта, Алина Герлиня в рамках мероприятия с участием Владимира Путина обратилась к нему с предложением ввести в конкурсе "Лидеры России" отдельную специализацию для иностранных граждан, в том числе для выпускников российских вузов, а также упростить получение гражданства РФ для талантливых соотечественников. Президент инициативу поддержал."Надо сказать, что Алина Герлиня из Прибалтики, — прокомментировал ситуацию Сергей Кириенко. — Она не постеснялась, вышла с предложением, а в нашем конкурсе хочет участвовать много иностранцев. Мы проводили социсследование, и, по его результатам, 93% опрошенных иностранцев хочет остаться и жить работать в России. Восемьдесят процентов считает, что конкурс — это как раз возможность проявить себя".Однако не все иностранцы являются достаточно упрямыми, чтобы преодолеть все бюрократические препятствия и остаться в стране, считает сама Алина Герлиня. "В Россию должны попадать талантливые люди, иногда их надо подтолкнуть, и конкурс "Лидеры России" — отличная для этого возможность", — сказала она.ВНЖ или гражданство как бонусТребований для участия в международном направлении конкурса несколько: быть иностранным гражданином в возрасте до 55 лет и обладать управленческим опытом не менее двух лет. Среди призов для финалистов и победителей трека: образовательный грант в миллион рублей, работа с наставником из числа лидеров российского бизнеса или госуправления, а также шанс попасть в кадровый управленческий резерв России. Но самое главное — все участники, которые пройдут в финал, гарантированно получат вид на жительство, а победители конкурса смогут стать российскими гражданами в ускоренном порядке.Данная практика полезна и для иностранцев, и для самой России, считает генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров и также приводит в пример статистику. Иностранцы и прежде участвовали в конкурсе "Лидеры России", однако на общих основаниях с гражданами РФ, и активнее всего заявки подавали жители ближнего зарубежья. В топ-5 стран-участниц конкурса попали Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Латвия.Антирусские фобии больше не работаютВ 1990-х постсоветское пространство надолго стало бездонным колодцем для "выкачки мозгов" в другие страны — от США до Южной Кореи. Сегодня эту ситуацию нужно исправлять, полагает главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян.Нужно обратить внимание и на другой момент: международное направление конкурса сохраняет свое название, то есть иностранцы тоже могут быть лидерами России. Об этом говорит спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Россия — страна открытая, и этот проект показывает, что не работают русофобские модели, перестают иметь ценность, — поясняет он. — Люди могут жить в других странах, у них может быть другая национальность, но они знают язык и чувствуют себя русскими. Это и есть русский мир".

https://uz.sputniknews.ru/20210408/voyna-latvii-s-rossiyskimi-smi-kak-boryutsya-s-neugodnymi-jurnalistami-18231214.html

https://uz.sputniknews.ru/20210201/Novyy-rekord-skolko-lyudey-poluchili-rossiyskoe-grazhdanstvo-15910927.html

https://uz.sputniknews.ru/20201017/Rusofobiya-ne-rabotaet-Avtor-adskikh-sanktsiy-vzyvaet-o-pomoschi-15203646.html

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