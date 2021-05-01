https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-rf-ne-diskriminiruet-meduzu-v-otlichie-ot-situatsii-s-rt-i-sputnik-v-ssha-18585260.html

Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

Захарова: РФ не дискриминирует "Медузу", в отличие от ситуации с RT и Sputnik в США

В апреле Минюст РФ объявил интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, иностранным агентом. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T16:45+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Sputnik отметила, что "Медуза" работает в РФ как полноценное СМИ, несмотря на то, что издание признано иностранным агентом.Дипломат подчеркнула, что во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются настоящей травле за сотрудничеством с российскими СМИ.Захарова отметила, что российские законы значительно мягче, чем аналогичные американские.В апреле Министерство юстиции РФ объявило интернет-издание "Медуза", зарегистрированное в Латвии, иностранным агентом.Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20200918/Boyazn-konkurentsii-Lavrov-nazval-prichinu-diskriminatsii-Sputnik-i-RT-v-Evrope-15008459.html

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