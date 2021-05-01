https://uz.sputniknews.ru/20210501/zaxarova-zapad-realizuet-splanirovannuyu-kampaniyu-po-sderjivaniyu-rossii-18584557.html

Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России

Захарова: Запад реализует спланированную кампанию по сдерживанию России

Ранее в пятницу МИД РФ опубликовал фамилии восьми граждан стран-членов Евросоюза, которым был запрещен въезд в Россию. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Страны Запада реализуют заранее проработанную, спланированную информационно-политическую кампанию, целью которой является политика сдерживания Российской Федерации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью агентству Sputnik. Дипломат подчеркнула, что "на протяжении многих лет РФ предлагала партнерам из ЕС возникающие вопросы, проблемы решать имеющимся дипломатическими способами", с помощью переговоров и консультаций. Как сообщила официальный представитель МИД РФ, все действия России по введению санкций в отношении восьми чиновников ЕС являются исключительно "ответными мерами на те абсолютно недружественные, а иногда и враждебные действия, которые мы видим со стороны коллективного Запада".Ранее в пятницу МИД России опубликовал фамилии восьми граждан стран-членов Евросоюза, которым был запрещен въезд в РФ. В список вошли глава Европарламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Полное интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой читайте сегодня на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210215/16009200.html

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