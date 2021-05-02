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Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав
Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав
Ни для кого не секрет, что в стране вновь начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T15:18+0500
2021-05-02T15:19+0500
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость коронавирусом среди граждан в возрасте от 20 до 45 лет выросла почти в два раза.Об этом заявил глава Зангиотинской инфекционной больницы №2 Даниер Миразимов.По его словам, ни для кого не секрет, что в стране снова начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски. Граждане перестали быть осторожными, резюмировал врач. "Наша самая большая надежда на прекращение пандемии — это вакцинация, и с 1 мая начался ее второй этап", — отмечает Миразимов.Напомним, что в Узбекистане уже целый месяц проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Изначально населению на выбор давались только два препарата — китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.С 28 апреля в Узбекистане также начали делать прививки российским "Спутником V". Правда, пока только препарат доступен лишь в столице и для пожилых граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, заболевания, здоровье, узбекистан

Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав

15:18 02.05.2021 (обновлено: 15:19 02.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Fusion Medical AnimationКоронавирус, иллюстративное фото
Коронавирус, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© СС0 / Unsplash / Fusion Medical Animation
Ни для кого не секрет, что в стране вновь начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость коронавирусом среди граждан в возрасте от 20 до 45 лет выросла почти в два раза.
Об этом заявил глава Зангиотинской инфекционной больницы №2 Даниер Миразимов.
"К сожалению, рост количества заболевших, который наблюдался в мае, продолжился и в апреле. Из особенностей можно отметить "омоложение" заболевания. То есть возрастная категория инфицированных COVID-19, в том числе страдающих его тяжелой формой, — от 20 до 45 лет — почти удвоилась. Большую роль в этом сыграло то, что люди перестали соблюдать эпидемиологический режим", — сказал Миразимов.
По его словам, ни для кого не секрет, что в стране снова начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски.
Граждане перестали быть осторожными, резюмировал врач.
"Наша самая большая надежда на прекращение пандемии — это вакцинация, и с 1 мая начался ее второй этап", — отмечает Миразимов.
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Напомним, что в Узбекистане уже целый месяц проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Изначально населению на выбор давались только два препарата — китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.
В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.
С 28 апреля в Узбекистане также начали делать прививки российским "Спутником V". Правда, пока только препарат доступен лишь в столице и для пожилых граждан.
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