https://uz.sputniknews.ru/20210502/koronavirus-v-uzbekistane-pomolodel-i-v-etom-est-vina-naseleniya--minzdrav-18594149.html

Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав

Коронавирус в Узбекистане "помолодел", и в этом есть вина населения — Минздрав

Ни для кого не секрет, что в стране вновь начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T15:18+0500

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Узбекистане заболеваемость коронавирусом среди граждан в возрасте от 20 до 45 лет выросла почти в два раза.Об этом заявил глава Зангиотинской инфекционной больницы №2 Даниер Миразимов.По его словам, ни для кого не секрет, что в стране снова начались массовые гуляния, на рынках и в общественных местах люди практически перестали носить маски. Граждане перестали быть осторожными, резюмировал врач. "Наша самая большая надежда на прекращение пандемии — это вакцинация, и с 1 мая начался ее второй этап", — отмечает Миразимов.Напомним, что в Узбекистане уже целый месяц проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Изначально населению на выбор давались только два препарата — китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.С 28 апреля в Узбекистане также начали делать прививки российским "Спутником V". Правда, пока только препарат доступен лишь в столице и для пожилых граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, заболевания, здоровье, узбекистан