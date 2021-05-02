https://uz.sputniknews.ru/20210502/poyuschaya-drujba-narodov-kontsert-mixaila-turetskogo-privel-tashkent-v-vostorg--video-18594231.html

Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео

Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео

На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO. Пели не только фронтовые и послевоенные песни, но и... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T15:16+0500

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видео

хор турецкого

песни

праздник

концерт

9 мая — гордимся, помним, чтим

ташкент

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Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран. Главное, признается Михаил Турецкий, найти общий язык с аудиторией, ведь взаимопонимание – это залог успешного и приятного для всех выступления.Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере, а простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы."Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер, а когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.О празднике мира, добра и единения – в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210501/my-za-tsenoy-ne-postoim-mixail-turetskiy-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente-i-spel--18583420.html

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

хор турецкого, песни, праздник, концерт, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент