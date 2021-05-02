https://uz.sputniknews.ru/20210502/poyuschaya-drujba-narodov-kontsert-mixaila-turetskogo-privel-tashkent-v-vostorg--video-18594231.html
Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео
Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео
На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO. Пели не только фронтовые и послевоенные песни, но и... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T15:16+0500
2021-05-02T15:16+0500
2021-05-02T15:20+0500
видео
хор турецкого
песни
праздник
концерт
9 мая — гордимся, помним, чтим
ташкент
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Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран. Главное, признается Михаил Турецкий, найти общий язык с аудиторией, ведь взаимопонимание – это залог успешного и приятного для всех выступления.Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере, а простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы."Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер, а когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.О празднике мира, добра и единения – в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210501/my-za-tsenoy-ne-postoim-mixail-turetskiy-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente-i-spel--18583420.html
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хор турецкого, песни, праздник, концерт, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент
Поющая Дружба народов: концерт Михаила Турецкого привел Ташкент в восторг — видео
15:16 02.05.2021 (обновлено: 15:20 02.05.2021)
На сцене перед дворцом "Дружба народов" выступили коллективы Михаила Турецкого – "Хор Турецкого" и SOPRANO. Пели не только фронтовые и послевоенные песни, но и полюбившиеся миллионам хиты прошлого века.
Акция проходит не первый год и за этот период, даже после начала пандемии, артисты объездили более полутора десятков стран. Главное, признается Михаил Турецкий, найти общий язык с аудиторией, ведь взаимопонимание – это залог успешного и приятного для всех выступления.
"В Узбекистане мы бывали часто – это прекрасная страна и Ташкент замечательный город. Тут нет языковой проблемы, тут все понимают по-русски, поэтому и песни будут всем известные, всеми любимые. Это акция про единение и про дружбу народов", — отметил артист перед концертом.
Михаил Турецкий
Дирижер, певец, основатель ансамблей "Хор Турецкого" и SOPRANO
Публика не подвела: многотысячная аудитория подпевала почти в каждом номере, а простор площади Дружбы народов позволял всем желающим и танцевать под любимые мотивы.
"Это очень прекрасная акция, которая напоминает нам о славном прошлом, когда мы все объединились в борьбе за мир и жизнь. Нужно передавать это чувство нашим детям и внукам", — отметила одна из зрительниц.
Атмосфера всеобщего праздника царила весь вечер, а когда со сцены зазвучал негласный гимн узбекской столицы — "Сияй, Ташкент!", зрители подпевали в унисон и наградили артистов заслуженными овациями.
О празднике мира, добра и единения – в сюжете Sputnik Узбекистан.