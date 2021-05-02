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США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта
США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта
Стороны сошлись во мнении о том, что военного решения конфликта не существует. Есть только мирный путь. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T18:58+0500
2021-05-02T18:58+0500
2021-05-02T18:58+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе. Американский представитель высоко оценил то всестороннее содействие, которое Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым оказывает Афганистану. Халилзад и Камилов выразили общую заинтересованном, чтобы регион как можно скорее вернул себе стабильность и восстановил суверенитет. Стороны согласились, что есть только мирный путь решения конфликта.Узбекистан и США намерены и дальше поддерживать межафганские инклюзивные переговоры и вместе помогать развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html
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мид узбекистана, абдулазиз камилов, афганистан, узбекистан, сша
США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта
Стороны сошлись во мнении о том, что военного решения конфликта не существует. Есть только мирный путь.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры
со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе.
Американский представитель высоко оценил то всестороннее содействие, которое Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым оказывает Афганистану.
Халилзад и Камилов выразили общую заинтересованном, чтобы регион как можно скорее вернул себе стабильность и восстановил суверенитет.
"Отмечена актуальность и важность поддержки заинтересованными сторонами всеобъемлющего политического урегулирования, которое положит конец многолетней войне в этой стране", — говорится в сообщении МИД республики.
Стороны согласились, что есть только мирный путь решения конфликта.
Узбекистан и США намерены и дальше поддерживать межафганские инклюзивные переговоры и вместе помогать развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.