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США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта
США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта
Стороны сошлись во мнении о том, что военного решения конфликта не существует. Есть только мирный путь. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T18:58+0500
2021-05-02T18:58+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе. Американский представитель высоко оценил то всестороннее содействие, которое Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым оказывает Афганистану. Халилзад и Камилов выразили общую заинтересованном, чтобы регион как можно скорее вернул себе стабильность и восстановил суверенитет. Стороны согласились, что есть только мирный путь решения конфликта.Узбекистан и США намерены и дальше поддерживать межафганские инклюзивные переговоры и вместе помогать развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.
https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html
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мид узбекистана, абдулазиз камилов, афганистан, узбекистан, сша

США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта

18:58 02.05.2021
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© МИД УзбекистанаГлава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов (справа) провел переговоры со Специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом (слева)
Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов (справа) провел переговоры со Специальным представителем США по афганскому примирению Залмаем Халилзадом (слева) - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
© МИД Узбекистана
Стороны сошлись во мнении о том, что военного решения конфликта не существует. Есть только мирный путь.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе.
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Американский представитель высоко оценил то всестороннее содействие, которое Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым оказывает Афганистану.
Халилзад и Камилов выразили общую заинтересованном, чтобы регион как можно скорее вернул себе стабильность и восстановил суверенитет.
"Отмечена актуальность и важность поддержки заинтересованными сторонами всеобъемлющего политического урегулирования, которое положит конец многолетней войне в этой стране", — говорится в сообщении МИД республики.
Стороны согласились, что есть только мирный путь решения конфликта.
Узбекистан и США намерены и дальше поддерживать межафганские инклюзивные переговоры и вместе помогать развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.
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