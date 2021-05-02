https://uz.sputniknews.ru/20210502/ssha-vnov-otmetili-vajnuyu-rol-uzbekistana-v-uregulirovanii-afganskogo-konflikta-18596456.html

США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта

США вновь отметили важную роль Узбекистана в урегулировании афганского конфликта

Стороны сошлись во мнении о том, что военного решения конфликта не существует. Есть только мирный путь. 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T18:58+0500

2021-05-02T18:58+0500

2021-05-02T18:58+0500

политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы решения афганского конфликта, а также меры, которые посодействуют скорейшему установлению мира в регионе. Американский представитель высоко оценил то всестороннее содействие, которое Узбекистан во главе с президентом Шавкатом Мирзиёевым оказывает Афганистану. Халилзад и Камилов выразили общую заинтересованном, чтобы регион как можно скорее вернул себе стабильность и восстановил суверенитет. Стороны согласились, что есть только мирный путь решения конфликта.Узбекистан и США намерены и дальше поддерживать межафганские инклюзивные переговоры и вместе помогать развитию региональной торговли, реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также ускорению интеграции Афганистана в региональные процессы.

https://uz.sputniknews.ru/20210423/gossekretar-ssha-poblagodaril-uzbekistan-za-podderjku-afganistana--i-ne-tolko-18459462.html

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