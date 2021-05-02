https://uz.sputniknews.ru/20210502/u-chinovnikov-otnimut-avtomobili-kotorye-ne-otvechayut-3-novym-trebovaniyam-18595649.html
У чиновников отнимут автомобили, которые не отвечают 3 новым требованиям
У чиновников отнимут автомобили, которые не отвечают 3 новым требованиям
В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-02T17:39+0500
2021-05-02T17:39+0500
2021-05-02T18:16+0500
общество
автомобили
машина
транспорт
чиновники
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Правительство приняло меры по коренному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в государственных и местных органах управления.Установлены ограничения по цене и пробегуС 1 августа вступают в силу предельные размеры служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов и местных органов власти, по трем критериям: стоимость, объем двигателя и годовой пробег. В частности:В целях эффективного использования госбюджета будут сохранены имеющиеся служебные автомобили руководителей хокимиятов, министерств и госкомитетов, а их дальнейшая закупка будет осуществляться в соответствии с новыми требованиями.При использовании в качестве топлива газа вместо бензина лимит пробега может быть увеличен максимум на 10%, а при переходе на электродвигатели ограничения отсутствуют.Номерные знаки нового типаС 1 июля вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей. Их регистрация будет проводиться через центры госуслуг.До 1 августа госорганы и хокимияты должны перерегистрировать номерные знаки в органах МВД бесплатно.Мониторинг расходов усилитсяСлужебные автомобили будут числиться в программном комплексе, учета и отчетности бюджетных организаций. При их закупке казначейство проверяет их соответствие установленным стандартам. Продажа служебных автомобилей осуществляется только через электронные аукционы.Руководители госорганов будут нести персональную ответственность за прикрепленный автомобиль. Замена служебных автомобилей на новые может производиться лишь после их использования в течение не менее 5 лет.Кроме того, внедряется система пользования услугами автобусов, такси и других транспортных средств на условиях аутсорсинга.В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.
https://uz.sputniknews.ru/20210211/Khokim-Kashkadarinskoy-oblasti-zapretil-chinovnikam-priobretat-novye-sluzhebnye-avto-15977548.html
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автомобили, машина, транспорт, чиновники, узбекистан
У чиновников отнимут автомобили, которые не отвечают 3 новым требованиям
17:39 02.05.2021 (обновлено: 18:16 02.05.2021)
В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik.
Правительство приняло
меры по коренному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в государственных и местных органах управления.
Установлены ограничения по цене и пробегу
С 1 августа вступают в силу предельные размеры служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов и местных органов власти, по трем критериям: стоимость, объем двигателя и годовой пробег.
транспорт для министров, хокимов областей и столицы стоимость не может быть выше 2000 БРВ (490 миллионов сумов) при объеме двигателя 4000 см3;
транспорт их заместителей – 1500 БРВ (367 миллионов сумов) при объеме двигателя 2500 см3;
автомобили хокимов районов и городов – 1000 БРВ (245 миллионов сумов) при объеме двигателя 2000 см3;
служебные авто руководителей территориальных подразделений органов госуправления, а также замхокимов районов и городов – 700 БРВ (171 миллионв сумов) при объеме двигателя 1800 см3.
В целях эффективного использования госбюджета будут сохранены имеющиеся служебные автомобили руководителей хокимиятов, министерств и госкомитетов, а их дальнейшая закупка будет осуществляться в соответствии с новыми требованиями.
При использовании в качестве топлива газа вместо бензина лимит пробега может быть увеличен максимум на 10%, а при переходе на электродвигатели ограничения отсутствуют.
Номерные знаки нового типа
С 1 июля вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей. Их регистрация будет проводиться через центры госуслуг.
До 1 августа госорганы и хокимияты должны перерегистрировать номерные знаки в органах МВД бесплатно.
Мониторинг расходов усилится
Служебные автомобили будут числиться в программном комплексе, учета и отчетности бюджетных организаций. При их закупке казначейство проверяет их соответствие установленным стандартам. Продажа служебных автомобилей осуществляется только через электронные аукционы.
Руководители госорганов будут нести персональную ответственность за прикрепленный автомобиль. Замена служебных автомобилей на новые может производиться лишь после их использования в течение не менее 5 лет.
Кроме того, внедряется система пользования услугами автобусов, такси и других транспортных средств на условиях аутсорсинга.
В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.