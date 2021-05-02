https://uz.sputniknews.ru/20210502/u-chinovnikov-otnimut-avtomobili-kotorye-ne-otvechayut-3-novym-trebovaniyam-18595649.html

У чиновников отнимут автомобили, которые не отвечают 3 новым требованиям

У чиновников отнимут автомобили, которые не отвечают 3 новым требованиям

В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть... 02.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-02T17:39+0500

2021-05-02T17:39+0500

2021-05-02T18:16+0500

общество

автомобили

машина

транспорт

чиновники

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Правительство приняло меры по коренному совершенствованию системы использования служебных автомобилей в государственных и местных органах управления.Установлены ограничения по цене и пробегуС 1 августа вступают в силу предельные размеры служебных автомобилей, закрепляемых за руководителями госорганов и местных органов власти, по трем критериям: стоимость, объем двигателя и годовой пробег. В частности:В целях эффективного использования госбюджета будут сохранены имеющиеся служебные автомобили руководителей хокимиятов, министерств и госкомитетов, а их дальнейшая закупка будет осуществляться в соответствии с новыми требованиями.При использовании в качестве топлива газа вместо бензина лимит пробега может быть увеличен максимум на 10%, а при переходе на электродвигатели ограничения отсутствуют.Номерные знаки нового типаС 1 июля вводится новый тип государственных номерных знаков для служебных автомобилей. Их регистрация будет проводиться через центры госуслуг.До 1 августа госорганы и хокимияты должны перерегистрировать номерные знаки в органах МВД бесплатно.Мониторинг расходов усилитсяСлужебные автомобили будут числиться в программном комплексе, учета и отчетности бюджетных организаций. При их закупке казначейство проверяет их соответствие установленным стандартам. Продажа служебных автомобилей осуществляется только через электронные аукционы.Руководители госорганов будут нести персональную ответственность за прикрепленный автомобиль. Замена служебных автомобилей на новые может производиться лишь после их использования в течение не менее 5 лет.Кроме того, внедряется система пользования услугами автобусов, такси и других транспортных средств на условиях аутсорсинга.В течение двух месяцев госограны проведут инвентаризацию имеющегося служебного транспорта. Автомобили сверх установленного лимита до 1 августа должны быть выставлены на аукцион.

https://uz.sputniknews.ru/20210211/Khokim-Kashkadarinskoy-oblasti-zapretil-chinovnikam-priobretat-novye-sluzhebnye-avto-15977548.html

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автомобили, машина, транспорт, чиновники, узбекистан