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Конец войне: Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая
Конец войне: Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая
Сейчас обстановка в регионе сейчас стабильная. Новых перестрелок за прошедшие сутки не было. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T17:53+0500
2021-05-03T17:53+0500
в мире
граница
кыргызстан
конфликт
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан рассчитывают описать 112 километров общей границы до конца этой недели.Об этом сообщил глава кыргызского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев. После описания границы главы обеих республик подпишут соответствующие документы. Затем уже будет проведена демаркация. 17 апреля на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе.Началась стрельба: под обстрелом оказались дома, машины и люди. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали. Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы. Однако обстановка в регионе оставалась напряженности, перестрелки продолжались. 30 апреля было заключено новое перемирие. На следующий день кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.К настоящему моменту, Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта. Обстановка в регионе сейчас стабильная. Новых перестрелок за прошедшие сутки не было.
https://uz.sputniknews.ru/20210503/chto-ne-podelili-tadjikistan-i-kyrgyzstan--5-faktov-o-krovavom-vodozabore-18600791.html
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граница, кыргызстан, конфликт, таджикистан

Конец войне: Кыргызстан и Таджикистан опишут 112 км общей границы до 9 мая

17:53 03.05.2021
814
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники полиции Кыргызстана в районе села Кок-Таш.
Военнослужащие и сотрудники полиции Кыргызстана в районе села Кок-Таш. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Сейчас обстановка в регионе сейчас стабильная. Новых перестрелок за прошедшие сутки не было.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Кыргызстан и Таджикистан рассчитывают описать 112 километров общей границы до конца этой недели.
Об этом сообщил глава кыргызского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
После описания границы главы обеих республик подпишут соответствующие документы. Затем уже будет проведена демаркация.
Факты о водозаборе КР, из-за которого возник конфликт с Таджикистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
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17 апреля на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения.
Стороны обвинили друг друга в попытке захвата водораспределительного узла "Головной водораздел" на общей границе.
Началась стрельба: под обстрелом оказались дома, машины и люди. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 — пострадали.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Однако обстановка в регионе оставалась напряженности, перестрелки продолжались.
Обстрелянные дома, грустные матери, обнимающие своих детей. Видео ситуации в Баткене - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.05.2021
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30 апреля было заключено новое перемирие. На следующий день кыргызская сторона заявила о том, что таджикские военные открыли огонь по домам в селе Арка. Местные жители были ранее эвакуированы.
К настоящему моменту, Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил от госграницы после вооруженного конфликта.
Обстановка в регионе сейчас стабильная. Новых перестрелок за прошедшие сутки не было.
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