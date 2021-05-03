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Оргнабор продолжается: почти 190 узбекистанцев уехали работать в Астраханскую область
Оргнабор продолжается: почти 190 узбекистанцев уехали работать в Астраханскую область
Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. По приезде соотечественники должны пройти двухнедельный... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T12:30+0500
2021-05-03T12:30+0500
общество
трудовые мигранты
астраханская область
работа
мигранты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Группа из 187 граждан Узбекистана отправились на работу в Астраханскую область в рамках организованного набора.Работники будут задействованы в аграрном секторе региона. Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. После прохождения 14-дневного карантина мигранты из Узбекистана приступят к работе в аграрном секторе РФ.Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 8 тысяч соотечественников. В феврале Минсельхоз РФ предложил смягчить правила для приема аграриями сезонных иностранных рабочих. Основная потребность приходится на Волгоградскую, Астраханскую и Московскую области — в связи со значительной концентрацией там овощеводческих хозяйств с применением ручного труда.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
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трудовые мигранты, астраханская область, работа, мигранты, узбекистан

Оргнабор продолжается: почти 190 узбекистанцев уехали работать в Астраханскую область

12:30 03.05.2021
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© Sputnik / Виталий ТимкивУборка пшеницы
Уборка пшеницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. По приезде соотечественники должны пройти двухнедельный карантин.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Группа из 187 граждан Узбекистана отправились на работу в Астраханскую область в рамках организованного набора.
Работники будут задействованы в аграрном секторе региона.
Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.
"В соответствии с соглашением подписанным с АПК "Астраханский", 187 наших соотечественников выехали на работу специальным автобусным рейсом в Астраханскую область через территорию Казахстана", — заявили в ведомстве.
Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. После прохождения 14-дневного карантина мигранты из Узбекистана приступят к работе в аграрном секторе РФ.
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Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 8 тысяч соотечественников.
В феврале Минсельхоз РФ предложил смягчить правила для приема аграриями сезонных иностранных рабочих.
Основная потребность приходится на Волгоградскую, Астраханскую и Московскую области — в связи со значительной концентрацией там овощеводческих хозяйств с применением ручного труда.
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