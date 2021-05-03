https://uz.sputniknews.ru/20210503/orgnabor-prodoljaetsya-pochti-190-uzbekistantsev-uexali-rabotat-v-astraxanskuyu-oblast-18600302.html

Оргнабор продолжается: почти 190 узбекистанцев уехали работать в Астраханскую область

Оргнабор продолжается: почти 190 узбекистанцев уехали работать в Астраханскую область

Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. По приезде соотечественники должны пройти двухнедельный... 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T12:30+0500

2021-05-03T12:30+0500

2021-05-03T12:30+0500

общество

трудовые мигранты

астраханская область

работа

мигранты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Группа из 187 граждан Узбекистана отправились на работу в Астраханскую область в рамках организованного набора.Работники будут задействованы в аграрном секторе региона. Об этом сообщили в Агентстве по внешней миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики.Перед отправкой каждый из мигрантов получил гигиенические наборы, предохраняющие от заражения COVID-19. После прохождения 14-дневного карантина мигранты из Узбекистана приступят к работе в аграрном секторе РФ.Ранее сообщалось, что с начала 2021 года на работу в Россию в рамках оргнабора отправились более 8 тысяч соотечественников. В феврале Минсельхоз РФ предложил смягчить правила для приема аграриями сезонных иностранных рабочих. Основная потребность приходится на Волгоградскую, Астраханскую и Московскую области — в связи со значительной концентрацией там овощеводческих хозяйств с применением ручного труда.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html

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трудовые мигранты, астраханская область, работа, мигранты, узбекистан