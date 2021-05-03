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Узбекистан поддержал Турцию в борьбе с COVID — самолет доставил 1 млн масок
Узбекистан поддержал Турцию в борьбе с COVID — самолет доставил 1 млн масок
Гуманитарная помощь была направлена по поручению президента Шавката Мирзиёева в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T16:44+0500
2021-05-03T16:44+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Власти Узбекистана специальным рейсом отправили в Турцию в качестве гуманитарной помощи один миллион медицинских защитных масок от COVID-19.Об этом сообщил РИА Новости представитель оперштаба при правительстве республики.По его словам, в состав груза вошел один миллион одноразовых медицинских масок узбекского производства Ecos N95.Отмена некоторых рейсов до 17 маяВ пресс-службе Uzbekistan Airways также проинформировали, что компания отменила до 17 мая авиарейсы из регионов республики в Турцию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. При этом рейсы из Ташкента в Стамбул будут выполняться без изменений.Ситуация с COVID-19 в ТурцииРанее в стране был объявлен полный локдаун с 7 вечера 29 апреля до 5 утра 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Жизнь в Турции сейчас буквально поставлена на паузу: почти все организации и учреждения прекратили свою деятельность, совершить поездку между городами можно только получив разрешение от властей.Комендантский час не распространяется на туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-turtsii-obyavili-o-novyx-jestkix-ogranicheniyax-iz-za-covid-19-18047449.html
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пандемия, коронавирус, турция, узбекистан

Узбекистан поддержал Турцию в борьбе с COVID — самолет доставил 1 млн масок

16:44 03.05.2021
430
© УзАУзбекистан направил в Турцию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Узбекистан направил в Турцию гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© УзА
Гуманитарная помощь была направлена по поручению президента Шавката Мирзиёева в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Турции.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Власти Узбекистана специальным рейсом отправили в Турцию в качестве гуманитарной помощи один миллион медицинских защитных масок от COVID-19.
Об этом сообщил РИА Новости представитель оперштаба при правительстве республики.
"Спецборт Uzbekistan Airways доставит из Ташкента в Стамбул гуманитарный груз властям Турции", — сказал представитель оперштаба.
По его словам, в состав груза вошел один миллион одноразовых медицинских масок узбекского производства Ecos N95.
Ситуация с коронавирусом в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
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Отмена некоторых рейсов до 17 мая

В пресс-службе Uzbekistan Airways также проинформировали, что компания отменила до 17 мая авиарейсы из регионов республики в Турцию в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.
При этом рейсы из Ташкента в Стамбул будут выполняться без изменений.

Ситуация с COVID-19 в Турции

Ранее в стране был объявлен полный локдаун с 7 вечера 29 апреля до 5 утра 17 мая из-за ситуации с коронавирусом.
Жизнь в Турции сейчас буквально поставлена на паузу: почти все организации и учреждения прекратили свою деятельность, совершить поездку между городами можно только получив разрешение от властей.
Комендантский час не распространяется на туристов.
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