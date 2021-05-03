https://uz.sputniknews.ru/20210503/vitse-prezidentom-aziatskoy-konfederatsii-boksa-naznachen-saken-polatov-18599915.html
Вице-президентом Азиатской конфедерации бокса назначен Сакен Полатов
Вице-президентом Азиатской конфедерации бокса назначен Сакен Полатов
Ранее Полатов отмечал, что постоянный мониторинг, обратная связь и контроль системы — это важнейшие факторы в организации работы. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T12:04+0500
2021-05-03T12:04+0500
2021-05-03T12:04+0500
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Назначен новй вице-президент Азиатской конфедерации бокса. Им стал замглвы НОК, первый замруководителя федерации бокса Узбекистана, член Исполкома Азиатской конфедерации бокса, а также глава фонда поддержки развития бокса в Азии Сакен Полатов. На пост вице-президента Азиатской конфедерации бокса Полатов был избран по итогам голосования. Ранее власти Узбекистана разработали меры, которые помогут стране сохранить и упрочить свои лидирующие позиции в мировом боксе.Соответствующее постановление подписал президент. Согласно документу, в ближайшие годы в республике увеличится число боксерских школ, а также число мест по данному направлению в спортивных учреждениях.Цель — довести до 2025-го количество юных спортсменов, постоянно занимающихся боксом, до 27 тысяч.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-vpervye-primet-chm-po-boksu-18113010.html
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национальный олимпийский комитет узбекистана, бокс, спорт, узбекистан
Вице-президентом Азиатской конфедерации бокса назначен Сакен Полатов
Ранее Полатов отмечал, что постоянный мониторинг, обратная связь и контроль системы — это важнейшие факторы в организации работы.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Назначен новй вице-президент Азиатской конфедерации бокса.
Им стал
замглвы НОК, первый замруководителя федерации бокса Узбекистана, член Исполкома Азиатской конфедерации бокса, а также глава фонда поддержки развития бокса в Азии Сакен Полатов.
На пост вице-президента Азиатской конфедерации бокса Полатов был избран по итогам голосования.
Ранее власти Узбекистана разработали меры
, которые помогут стране сохранить и упрочить свои лидирующие позиции в мировом боксе.
Соответствующее постановление подписал президент. Согласно документу, в ближайшие годы в республике увеличится число боксерских школ, а также число мест по данному направлению в спортивных учреждениях.
Цель — довести до 2025-го количество юных спортсменов, постоянно занимающихся боксом, до 27 тысяч.