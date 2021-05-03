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Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане
Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане
По объемам нефтепереработки Ферганский НПЗ занимает второе место. Его среднегодовая чистая прибыль составляет 19 миллионов долларов. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-03T16:22+0500
2021-05-03T16:22+0500
общество
власть
ферганский нефтеперерабатывающий завод
продажа
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Власти Узбекистана объявили прием заявок на участие в продаже 100% активов Ферганского НПЗ. Процесс подачи заявок на участие в приватизации НПЗ открыт для всех заинтересованных лиц и продлится до 28 мая. Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и сегодня выпускает около 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода составляет 5,5 миллиона тонн перерабатываемой нефти ежегодно. В июне была запущена модернизация НПЗ при содействии СП Jizzakh Petroleum и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура "Газпрома"). Согласно проекту модернизации, до конца 2023 года на заводе внедрят процесс гидрокрекинга и с 1 июля 2023-го запустят производство бензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".При этом постановлении о мерах модернизации Ферганского НПЗ глава государства подписал еще весной 2019 года. Осуществить проект планировалось за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии. Модернизация завода до 2022 года оценивалась в 875 миллионов долларов. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20201106/Na-Ferganskom-NPZ-startovalo-proizvodstvo-dizelnogo-topliva-Evro-4-i-Evro-5-15333713.html
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власть, ферганский нефтеперерабатывающий завод, продажа, узбекистан

Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане

16:22 03.05.2021
767
© ФНПЗФерганский НПЗ
Ферганский НПЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.05.2021
© ФНПЗ
По объемам нефтепереработки Ферганский НПЗ занимает второе место. Его среднегодовая чистая прибыль составляет 19 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Власти Узбекистана объявили прием заявок на участие в продаже 100% активов Ферганского НПЗ.
"Инвестиционная компания АО "UzAssets" при агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан объявляет о намерении продать долю в уставном фонде ООО "Ферганский нефтеперерабатывающий завод" в размере 100%, путем открытого процесса продажи", — говорится в заявлении Агентства по управлению госактивами.
Процесс подачи заявок на участие в приватизации НПЗ открыт для всех заинтересованных лиц и продлится до 28 мая.
"UzAssets заинтересована в максимизации стоимости сделки. Детальная последовательность процесса продажи и ее условий будут дополнительно опубликованы", — добавили в агентстве.
Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и сегодня выпускает около 60 видов нефтепродуктов.
Проектная мощность завода составляет 5,5 миллиона тонн перерабатываемой нефти ежегодно. В июне была запущена модернизация НПЗ при содействии СП Jizzakh Petroleum и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура "Газпрома").
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На Ферганском НПЗ стартовало производство дизельного топлива "Евро-4" и "Евро-5"
6 ноября 2020, 10:40
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Согласно проекту модернизации, до конца 2023 года на заводе внедрят процесс гидрокрекинга и с 1 июля 2023-го запустят производство бензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".
Лицензиаром поставляемого оборудования выступит французская Axens, базовым проектировщиком — итальянская WOOD. А в ноябре на заводе было запущено производство дизельного топлива стандарта "Евро-4".
При этом постановлении о мерах модернизации Ферганского НПЗ глава государства подписал еще весной 2019 года. Осуществить проект планировалось за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии.
Модернизация завода до 2022 года оценивалась в 875 миллионов долларов. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.
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