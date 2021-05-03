https://uz.sputniknews.ru/20210503/vlasti-xotyat-prodat-100-odnogo-iz-krupneyshix-npz-v-uzbekistane-18603146.html

Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане

Власти хотят продать 100% одного из крупнейших НПЗ в Узбекистане

По объемам нефтепереработки Ферганский НПЗ занимает второе место. Его среднегодовая чистая прибыль составляет 19 миллионов долларов. 03.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-03T16:22+0500

2021-05-03T16:22+0500

2021-05-03T16:22+0500

общество

власть

ферганский нефтеперерабатывающий завод

продажа

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik. Власти Узбекистана объявили прием заявок на участие в продаже 100% активов Ферганского НПЗ. Процесс подачи заявок на участие в приватизации НПЗ открыт для всех заинтересованных лиц и продлится до 28 мая. Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и сегодня выпускает около 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода составляет 5,5 миллиона тонн перерабатываемой нефти ежегодно. В июне была запущена модернизация НПЗ при содействии СП Jizzakh Petroleum и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура "Газпрома"). Согласно проекту модернизации, до конца 2023 года на заводе внедрят процесс гидрокрекинга и с 1 июля 2023-го запустят производство бензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".При этом постановлении о мерах модернизации Ферганского НПЗ глава государства подписал еще весной 2019 года. Осуществить проект планировалось за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources, зарегистрированной в Индонезии. Модернизация завода до 2022 года оценивалась в 875 миллионов долларов. Ожидалось, что индонезийская компания создаст консорциум для дальнейшей эксплуатации завода, а затем выкупит госактивы НПЗ. Однако РТ Trans Asia Resources так и не приступила к реализации проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20201106/Na-Ferganskom-NPZ-startovalo-proizvodstvo-dizelnogo-topliva-Evro-4-i-Evro-5-15333713.html

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власть, ферганский нефтеперерабатывающий завод, продажа, узбекистан