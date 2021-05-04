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Машинисты поезда пытались вывезти в Казахстан $1 млн — их схватили спецслужбы
Машинисты поезда пытались вывезти в Казахстан $1 млн — их схватили спецслужбы
Деньги были спрятаны в тайниках в грузовом электровозе АО "Узбекские железные дороги". 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T11:30+0500
2021-05-04T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали трех граждан, которые пытались вывезти в соседний Казахстан иностранную валюту.Речь идет о сумме, превышающей 1 миллион долларов, сообщили в СГБ.Сотрудники спецслужбы задержали двух машинистов грузового поезда АО "Узбекские железные дороги", следовавшего в Казахстан, при попытке незаконного вывоза в соседнюю страну 971 тысячи долларов, 47,7 тысячи евро и 3,4 миллиона российских рублей. Деньги были спрятаны в тайниках в управляемом ими электровозе.В ходе доследственной проверки было установлено, что валюту для вывоза машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области. Его также задержали. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Напомним, что, согласно УК РУз, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.В феврале 2020-го СГБ сообщил о задержании местного жителя, пытавшегося контрабандой вывезти более 4 миллионов российских рублей и 200 тысяч долларов в Кыргызстан. По мнению экспертов и представителей спецслужбы, либерализация валютного режима в Узбекистане активизировала деятельность преступных группировок по нелегальному денежному обороту.
https://uz.sputniknews.ru/20200312/Uzbekistanets-pytalsya-vyvezti-v-Kazakhstan-bolee-15-milliona-dollarov-13652417.html
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сгб, наличные, валюта, казахстан, поезд, узбекистан

Машинисты поезда пытались вывезти в Казахстан $1 млн — их схватили спецслужбы

11:30 04.05.2021 (обновлено: 12:10 04.05.2021)
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© СС0 / Unsplash / Celyn KangДоллары, иллюстративное фото
Доллары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© СС0 / Unsplash / Celyn Kang
Деньги были спрятаны в тайниках в грузовом электровозе АО "Узбекские железные дороги".
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали трех граждан, которые пытались вывезти в соседний Казахстан иностранную валюту.
Речь идет о сумме, превышающей 1 миллион долларов, сообщили в СГБ.
"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками СГБ пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны наличной валюты на сумму более 1 миллиона долларов",— сказал представитель ведомства.
Сотрудники спецслужбы задержали двух машинистов грузового поезда АО "Узбекские железные дороги", следовавшего в Казахстан, при попытке незаконного вывоза в соседнюю страну 971 тысячи долларов, 47,7 тысячи евро и 3,4 миллиона российских рублей.
Деньги были спрятаны в тайниках в управляемом ими электровозе.
Банкноты долларов США различного достоинства - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2020
Узбекистанец пытался вывезти в Казахстан более 1,5 миллиона долларов
12 марта 2020, 12:36
1836
В ходе доследственной проверки было установлено, что валюту для вывоза машинистам передал житель Зангиатинского района Ташкентской области. Его также задержали.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Напомним, что, согласно УК РУз, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до 8 лет.
Правоохранительные органы республики регулярно сообщают о задержании крупных партий контрабанды иностранной валюты, в том числе российских рублей.
В феврале 2020-го СГБ сообщил о задержании местного жителя, пытавшегося контрабандой вывезти более 4 миллионов российских рублей и 200 тысяч долларов в Кыргызстан.
По мнению экспертов и представителей спецслужбы, либерализация валютного режима в Узбекистане активизировала деятельность преступных группировок по нелегальному денежному обороту.
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