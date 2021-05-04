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Саудовцы помогут Узбекистану "обуздать" энергию ветра и стать мировым лидером
Саудовцы помогут Узбекистану "обуздать" энергию ветра и стать мировым лидером
К 2030 году Узбекистан планирует производить 25% электроэнергии из возобновляемых источников энергии, и проект ACWA Power станет большим шагом к достижению... 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T16:01+0500
2021-05-04T16:01+0500
экономика
ветряная электростанция
ветровая энергетика
минэнерго
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Каракалпакстане построят ветряную электростанцию, которая станет не только крупнейшей в Центральной Азии, но и во всем мире.Мощность станции составит 1,5 тысячи мегаватт, сообщили в Минэнерго.Соглашение о реализации данного проекта подписано накануне между саудовской компанией ACWA Power, Минэнерго и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.К 2030 году Узбекистан планирует производить 25% электроэнергии из возобновляемых источников энергии, и проект ACWA Power станет большим шагом к достижению этой цели.На сегодняшний день, ACWA Power активно участвует в двух ветроэнергетических проектах в Бухаре и Навои с совокупной мощностью выработки электроэнергии в 1 тысячу мегаватт. Также саудовцы принимают участие в строительстве на территории Сырдарьи высокоэффективной газовой электростанции мощностью 1,5 тысячи мегаватт.Ожидается, что новая ветряная станция удовлетворит потребность в электроэнергии примерно 4 миллионов домашних хозяйств и компенсирует примерно 2,5 миллиона тонн углекислого газа ежегодно.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/stoit-li-uzbekistanu-delat-stavku-na-energiyu-vetra-mnenie-eksperta-18113980.html
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ветряная электростанция, ветровая энергетика, минэнерго, узбекистан

Саудовцы помогут Узбекистану "обуздать" энергию ветра и стать мировым лидером

16:01 04.05.2021
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© Sputnik / Алексей ПавлишакВетрогенераторы
Ветрогенераторы - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© Sputnik / Алексей Павлишак
К 2030 году Узбекистан планирует производить 25% электроэнергии из возобновляемых источников энергии, и проект ACWA Power станет большим шагом к достижению этой цели.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. В Каракалпакстане построят ветряную электростанцию, которая станет не только крупнейшей в Центральной Азии, но и во всем мире.
Мощность станции составит 1,5 тысячи мегаватт, сообщили в Минэнерго.
Соглашение о реализации данного проекта подписано накануне между саудовской компанией ACWA Power, Минэнерго и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
"Этот проект является еще одним знаменательным достижением для вашей страны и укрепляет приверженность ACWA Power работать с быстрорастущими рынками, такими как Узбекистан, для достижения своих амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии и целей устойчивого развития", — заявил глава ACWA Power Мохаммад Абунайян.
К 2030 году Узбекистан планирует производить 25% электроэнергии из возобновляемых источников энергии, и проект ACWA Power станет большим шагом к достижению этой цели.
На сегодняшний день, ACWA Power активно участвует в двух ветроэнергетических проектах в Бухаре и Навои с совокупной мощностью выработки электроэнергии в 1 тысячу мегаватт.
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Также саудовцы принимают участие в строительстве на территории Сырдарьи высокоэффективной газовой электростанции мощностью 1,5 тысячи мегаватт.
Ожидается, что новая ветряная станция удовлетворит потребность в электроэнергии примерно 4 миллионов домашних хозяйств и компенсирует примерно 2,5 миллиона тонн углекислого газа ежегодно.
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