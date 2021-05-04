https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html

От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?

От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?

Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T14:37+0500

2021-05-04T14:37+0500

2021-05-04T14:43+0500

экономика

железная дорога

кыргызстан

китай

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Начало строительства железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай, в частности, проведение полевых исследовательских работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19.Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации данного проекта строительства. Встреча прошла в формате видеоконференции.На совещании обсуждалась представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.Стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай. Однако этот документ так и не подписан.Проблема со строительством железной дорогиЭтот проект обсуждается уже почти 20 лет. Подразумевается, что данная железнодорожная ветка станет связующим звеном между Китаем и регионом Центральной Азии. Изучались несколько вариантов маршрута. Один из них подразумевал путь, который бы пролегал из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, а затем в Туркменистан, Иран и Турцию.В чем же проблема? Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.

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железная дорога, кыргызстан, китай, узбекистан