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От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?
Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T14:37+0500
2021-05-04T14:43+0500
экономика
железная дорога
кыргызстан
китай
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Начало строительства железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай, в частности, проведение полевых исследовательских работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19.Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации данного проекта строительства. Встреча прошла в формате видеоконференции.На совещании обсуждалась представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.Стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай. Однако этот документ так и не подписан.Проблема со строительством железной дорогиЭтот проект обсуждается уже почти 20 лет. Подразумевается, что данная железнодорожная ветка станет связующим звеном между Китаем и регионом Центральной Азии. Изучались несколько вариантов маршрута. Один из них подразумевал путь, который бы пролегал из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, а затем в Туркменистан, Иран и Турцию.В чем же проблема? Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-gotov-vzyat-na-sebya-stroitelstvo-chasti-jeleznoy-dorogi-knr--kr--ruz-17984600.html
https://uz.sputniknews.ru/20200716/Po-kakomu-marshrutu-proydet-novaya-zheleznaya-doroga---predlozheniya-14551429.html
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железная дорога, кыргызстан, китай, узбекистан

От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай?

14:37 04.05.2021 (обновлено: 14:43 04.05.2021)
1797
© СС0 / Unsplash / Andrew KarnЖелезная дорога, иллюстративное фото
Железная дорога, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© СС0 / Unsplash / Andrew Karn
Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Начало строительства железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай, в частности, проведение полевых исследовательских работ, зависит от стабилизации эпидемиологической ситуации с COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.
Накануне состоялось очередное заседание рабочей группы по реализации данного проекта строительства. Встреча прошла в формате видеоконференции.
На совещании обсуждалась представленная китайской стороной модель финансирования проекта, согласование маршрутов и полевых исследований, а также разработка трехстороннего плана мероприятий на 2021 год.
"После стабилизации эпидемиологической ситуации по согласованию с технической рабочей группой заявлена координация железнодорожного маршрута и проведение полевых исследовательских работ", — сообщили в Минтрансе.
Стороны отметили необходимость поиска общего консенсуса в решении вопроса финансирования данного проекта и, в первую очередь, определения маршрутов железнодорожного строительства.
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Еще в декабре 2017-го представители правительств и железных дорог трех стран по итогам заседания в Ташкенте договорились до конца 2018 года решить вопрос с маршрутом и финансированием проекта, а также подготовить межправительственное соглашение по строительству железной дороги Узбекистан— Кыргызстан—Китай.
Однако этот документ так и не подписан.

Проблема со строительством железной дороги

Этот проект обсуждается уже почти 20 лет. Подразумевается, что данная железнодорожная ветка станет связующим звеном между Китаем и регионом Центральной Азии.
Изучались несколько вариантов маршрута. Один из них подразумевал путь, который бы пролегал из КНР через Кыргызстан в Узбекистан, а затем в Туркменистан, Иран и Турцию.
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В чем же проблема? Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте.
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