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Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?
Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?
Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Cенатом Олий Мажлиса в конце апреля. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T10:54+0500
2021-05-04T10:54+0500
общество
пандемия
коронавирус
растительное масло
экономика
экспорт
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о введении экспортных пошлин и ограничении вывоза из страны растительного масла из-за продолжающейся пандемии COVID-19.В соответствии с законом, на экспорт хлопкового масла (ТН ВЭД 151221-151229) введена комбинированная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 доллара за 1 килограмм. На вывоз подсолнечного масла (151211–151219) – 20%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм. Также введена экспортная пошлина на экспорт подсолнечных и хлопковых семян (1206, 120721–120729) – 30%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм.Данная мера принята в целях "гарантированного обеспечения потребностей населения республики в отдельных видах продовольственных товаров и предотвращения необоснованного повышения цен в период продолжающейся глобальной коронавирусной пандемии".Государственному таможенному комитету поручено установить контроль за соблюдением данного ограничения. Также до конца года освобождаются от НДС импорт в Узбекистан растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
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пандемия, коронавирус, растительное масло, экономика, экспорт

Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?

10:54 04.05.2021
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© Sputnik / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© Sputnik / Сергей Венявский
/
Перейти в фотобанк
Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Cенатом Олий Мажлиса в конце апреля.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о введении экспортных пошлин и ограничении вывоза из страны растительного масла из-за продолжающейся пандемии COVID-19.
"В период с 1 мая по 31 декабря 2021 года вводятся экспортные таможенные пошлины в отношении отдельных видов продовольственных товаров согласно приложению к настоящему закону", — говорится в тексте закона.
В соответствии с законом, на экспорт хлопкового масла (ТН ВЭД 151221-151229) введена комбинированная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 доллара за 1 килограмм.
На вывоз подсолнечного масла (151211–151219) – 20%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм.
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Также введена экспортная пошлина на экспорт подсолнечных и хлопковых семян (1206, 120721–120729) – 30%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм.
Данная мера принята в целях "гарантированного обеспечения потребностей населения республики в отдельных видах продовольственных товаров и предотвращения необоснованного повышения цен в период продолжающейся глобальной коронавирусной пандемии".
До конца 2021 года субъектам предпринимательства также разрешается экспортировать не более 50% произведенного растительного масла (1512 11 – 1512 19), полученного в результате переработки импортированных подсолнечного масла и семян подсолнечника.
Государственному таможенному комитету поручено установить контроль за соблюдением данного ограничения.
Также до конца года освобождаются от НДС импорт в Узбекистан растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).
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