https://uz.sputniknews.ru/20210504/uzbekistan-ogranichil-do-kontsa-goda-vyvoz-rastitelnogo-masla--zachem-eto-nujno-18607551.html

Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?

Узбекистан ограничил до конца года вывоз растительного масла — зачем это нужно?

Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Cенатом Олий Мажлиса в конце апреля. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-04T10:54+0500

2021-05-04T10:54+0500

2021-05-04T10:54+0500

общество

пандемия

коронавирус

растительное масло

экономика

экспорт

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о введении экспортных пошлин и ограничении вывоза из страны растительного масла из-за продолжающейся пандемии COVID-19.В соответствии с законом, на экспорт хлопкового масла (ТН ВЭД 151221-151229) введена комбинированная пошлина в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 0,5 доллара за 1 килограмм. На вывоз подсолнечного масла (151211–151219) – 20%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм. Также введена экспортная пошлина на экспорт подсолнечных и хлопковых семян (1206, 120721–120729) – 30%, но не менее 0,2 доллара за 1 килограмм.Данная мера принята в целях "гарантированного обеспечения потребностей населения республики в отдельных видах продовольственных товаров и предотвращения необоснованного повышения цен в период продолжающейся глобальной коронавирусной пандемии".Государственному таможенному комитету поручено установить контроль за соблюдением данного ограничения. Также до конца года освобождаются от НДС импорт в Узбекистан растительного масла, семян подсолнечника и льна, соевых бобов, а также оборот по производству и реализации растительного масла (кроме хлопкового).

https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html

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пандемия, коронавирус, растительное масло, экономика, экспорт