Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
В Узбекистане всерьез обеспокоены ростом цен на растительное масло, которое остается одним из базовых продуктов питания в стране. Для стимулирования... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T22:27+0500
2021-04-29T22:41+0500
видео
продукты
растительное масло
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18561715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e67715543624c5c861d0bcbb7b5d044.jpg
Стоит ли ждать дефицита масла осенью 2021 года? Способен ли Узбекистан полностью обеспечить себя подсолнечником или заменить его хлопковым аналогом? Поможет ли отмена НДС для производителей масла сдержать цены на внутреннем рынке — об этом в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.В частности эксперт подчеркнул, что пока республика слишком сильно зависима от импорта масла и сырья для его производства, а значит более подвержена внешнеэкономической конъюнктуре на внешнем рынке.Узбекистан планирует существенно расширить посевные площади подсолнечника и выращивать больше собственного сырья для производства отечественного масла. Однако полностью обеспечить себя этой продукцией вряд ли получится, да и не целесообразно. Хлопковое масло тоже полностью не может заменить подсолнечное, так как подходит не для всех блюд и продуктов. Но если сейчас страна импортирует более половины масла - порядка 250 тысяч тонн из 400-450 тысяч тонн потребляемого продукта, то при увеличении посевных площадей республика сможет получить еще около 100 тысяч тонн отечественной продукции и снизить издержки на обработку импортного сырья.По мнению эксперта, важно с одной стороны снизить зависимость от импорта, но с другой — поддерживать и развивать те сектора сельского хозяйства, которые традиционно сильны в регионе, например, овощеводство или выращивание фруктов. Это позволит эффективно расходовать ресурсы, в том числе земельные, и за счет торговли получать нужные продукты и экспортировать те, в производстве которых странах преуспевает.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-import-rastitelnogo-masla-vremenno-osvobodyat-ot-uplaty-nds-18479846.html
https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18561715_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4aa0ede802548e4f2f8c2268bb601219.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
продукты, растительное масло, узбекистан

Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод

22:27 29.04.2021 (обновлено: 22:41 29.04.2021)
890
В Узбекистане всерьез обеспокоены ростом цен на растительное масло, которое остается одним из базовых продуктов питания в стране. Для стимулирования производства и снижения цены предложено отменить НДС для импорта продукции и сырья.
Стоит ли ждать дефицита масла осенью 2021 года? Способен ли Узбекистан полностью обеспечить себя подсолнечником или заменить его хлопковым аналогом? Поможет ли отмена НДС для производителей масла сдержать цены на внутреннем рынке — об этом в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Производство подсолнечного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.04.2021
Экономика
В Узбекистане импорт растительного масла временно освободят от уплаты НДС
24 апреля, 18:15
10904
В частности эксперт подчеркнул, что пока республика слишком сильно зависима от импорта масла и сырья для его производства, а значит более подвержена внешнеэкономической конъюнктуре на внешнем рынке.

"Сейчас Узбекистан принял вынужденную, но очень разумную меру. Отменяя НДС, бюджет, конечно, пострадает, но зато удастся стимулировать производителей и не допустить резкого роста цен на этот важнейший продукт, что позволит минимизировать социальные риски. Однако таких действий недостаточно для будущей стабильности в этом секторе продовольственной безопасности".

Леонид Холод
Доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ
Узбекистан планирует существенно расширить посевные площади подсолнечника и выращивать больше собственного сырья для производства отечественного масла. Однако полностью обеспечить себя этой продукцией вряд ли получится, да и не целесообразно. Хлопковое масло тоже полностью не может заменить подсолнечное, так как подходит не для всех блюд и продуктов. Но если сейчас страна импортирует более половины масла - порядка 250 тысяч тонн из 400-450 тысяч тонн потребляемого продукта, то при увеличении посевных площадей республика сможет получить еще около 100 тысяч тонн отечественной продукции и снизить издержки на обработку импортного сырья.
Производство растительного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Общество
ФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло
13 апреля, 18:46
2644
По мнению эксперта, важно с одной стороны снизить зависимость от импорта, но с другой — поддерживать и развивать те сектора сельского хозяйства, которые традиционно сильны в регионе, например, овощеводство или выращивание фруктов. Это позволит эффективно расходовать ресурсы, в том числе земельные, и за счет торговли получать нужные продукты и экспортировать те, в производстве которых странах преуспевает.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
500001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:53Беларусь представила свои продукты на продовольственной выставке в Ташкенте
22:27Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
21:49Гулистанский замхокима запросил $400 за включение в список малоимущих
21:02Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде
20:10МИД РФ прокомментировал ситуацию на кыргызско-таджикской границе
19:38Премьеры КР и РТ обсудят приграничный конфликт на полях заседания в Казани
18:41Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
17:50Какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID?
17:24Ташкент и Пекин отметили важность ШОС в урегулировании ситуации в Афганистане
17:19Узбекистан призвал к немедленному прекращению столкновений на кыргызско-таджикской границе
17:14Арипов: вакцина "Спутник V" пользуется очень высоким спросом — мы готовы ее производить
16:45Мишустин сообщил о подготовке визита Мирзиёева в РФ и передал привет от Путина
16:30Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"
15:57А это точно "Спутник V": российская вакцина произвела фурор в поликлиниках Ташкента
15:52В Карши установят флаг за 1,35 млрд сумов
15:46Пастух со стадом овец пропал на границе с Таджикистаном — его ищут третий день
14:38Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году
14:17Узбекские олимпийцы планируют привиться перед Играми в Токио — видео
13:55Двое наёмников из Намангана избили во сне мужа-изменщика — его "заказала" жена
13:32В Самарканде открылось Генконсульство Казахстана