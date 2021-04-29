https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html
Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
В Узбекистане всерьез обеспокоены ростом цен на растительное масло, которое остается одним из базовых продуктов питания в стране. Для стимулирования... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T22:27+0500
2021-04-29T22:27+0500
2021-04-29T22:41+0500
видео
продукты
растительное масло
узбекистан
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Стоит ли ждать дефицита масла осенью 2021 года? Способен ли Узбекистан полностью обеспечить себя подсолнечником или заменить его хлопковым аналогом? Поможет ли отмена НДС для производителей масла сдержать цены на внутреннем рынке — об этом в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.В частности эксперт подчеркнул, что пока республика слишком сильно зависима от импорта масла и сырья для его производства, а значит более подвержена внешнеэкономической конъюнктуре на внешнем рынке.Узбекистан планирует существенно расширить посевные площади подсолнечника и выращивать больше собственного сырья для производства отечественного масла. Однако полностью обеспечить себя этой продукцией вряд ли получится, да и не целесообразно. Хлопковое масло тоже полностью не может заменить подсолнечное, так как подходит не для всех блюд и продуктов. Но если сейчас страна импортирует более половины масла - порядка 250 тысяч тонн из 400-450 тысяч тонн потребляемого продукта, то при увеличении посевных площадей республика сможет получить еще около 100 тысяч тонн отечественной продукции и снизить издержки на обработку импортного сырья.По мнению эксперта, важно с одной стороны снизить зависимость от импорта, но с другой — поддерживать и развивать те сектора сельского хозяйства, которые традиционно сильны в регионе, например, овощеводство или выращивание фруктов. Это позволит эффективно расходовать ресурсы, в том числе земельные, и за счет торговли получать нужные продукты и экспортировать те, в производстве которых странах преуспевает.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-import-rastitelnogo-masla-vremenno-osvobodyat-ot-uplaty-nds-18479846.html
https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html
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продукты, растительное масло, узбекистан
Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод
22:27 29.04.2021 (обновлено: 22:41 29.04.2021)
В Узбекистане всерьез обеспокоены ростом цен на растительное масло, которое остается одним из базовых продуктов питания в стране. Для стимулирования производства и снижения цены предложено отменить НДС для импорта продукции и сырья.
Стоит ли ждать дефицита масла осенью 2021 года? Способен ли Узбекистан полностью обеспечить себя подсолнечником или заменить его хлопковым аналогом? Поможет ли отмена НДС для производителей масла сдержать цены на внутреннем рынке — об этом в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
В частности эксперт подчеркнул, что пока республика слишком сильно зависима от импорта масла и сырья для его производства, а значит более подвержена внешнеэкономической конъюнктуре на внешнем рынке.
"Сейчас Узбекистан принял вынужденную, но очень разумную меру. Отменяя НДС, бюджет, конечно, пострадает, но зато удастся стимулировать производителей и не допустить резкого роста цен на этот важнейший продукт, что позволит минимизировать социальные риски. Однако таких действий недостаточно для будущей стабильности в этом секторе продовольственной безопасности".
Леонид Холод
Доктор экономических наук, экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ
Узбекистан планирует существенно расширить посевные площади подсолнечника и выращивать больше собственного сырья для производства отечественного масла. Однако полностью обеспечить себя этой продукцией вряд ли получится, да и не целесообразно. Хлопковое масло тоже полностью не может заменить подсолнечное, так как подходит не для всех блюд и продуктов. Но если сейчас страна импортирует более половины масла - порядка 250 тысяч тонн из 400-450 тысяч тонн потребляемого продукта, то при увеличении посевных площадей республика сможет получить еще около 100 тысяч тонн отечественной продукции и снизить издержки на обработку импортного сырья.
По мнению эксперта, важно с одной стороны снизить зависимость от импорта, но с другой — поддерживать и развивать те сектора сельского хозяйства, которые традиционно сильны в регионе, например, овощеводство или выращивание фруктов. Это позволит эффективно расходовать ресурсы, в том числе земельные, и за счет торговли получать нужные продукты и экспортировать те, в производстве которых странах преуспевает.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.