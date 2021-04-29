https://uz.sputniknews.ru/20210429/ne-vse-kak-po-maslu-chto-budet-s-bazovym-produktom-v-uzbekistane--leonid-xolod-18561757.html

Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод

Не все как по маслу: что будет с базовым продуктом в Узбекистане — Леонид Холод

В Узбекистане всерьез обеспокоены ростом цен на растительное масло, которое остается одним из базовых продуктов питания в стране. Для стимулирования... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T22:27+0500

2021-04-29T22:27+0500

2021-04-29T22:41+0500

видео

продукты

растительное масло

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1d/18561715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e67715543624c5c861d0bcbb7b5d044.jpg

Стоит ли ждать дефицита масла осенью 2021 года? Способен ли Узбекистан полностью обеспечить себя подсолнечником или заменить его хлопковым аналогом? Поможет ли отмена НДС для производителей масла сдержать цены на внутреннем рынке — об этом в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.В частности эксперт подчеркнул, что пока республика слишком сильно зависима от импорта масла и сырья для его производства, а значит более подвержена внешнеэкономической конъюнктуре на внешнем рынке.Узбекистан планирует существенно расширить посевные площади подсолнечника и выращивать больше собственного сырья для производства отечественного масла. Однако полностью обеспечить себя этой продукцией вряд ли получится, да и не целесообразно. Хлопковое масло тоже полностью не может заменить подсолнечное, так как подходит не для всех блюд и продуктов. Но если сейчас страна импортирует более половины масла - порядка 250 тысяч тонн из 400-450 тысяч тонн потребляемого продукта, то при увеличении посевных площадей республика сможет получить еще около 100 тысяч тонн отечественной продукции и снизить издержки на обработку импортного сырья.По мнению эксперта, важно с одной стороны снизить зависимость от импорта, но с другой — поддерживать и развивать те сектора сельского хозяйства, которые традиционно сильны в регионе, например, овощеводство или выращивание фруктов. Это позволит эффективно расходовать ресурсы, в том числе земельные, и за счет торговли получать нужные продукты и экспортировать те, в производстве которых странах преуспевает.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20210424/v-uzbekistane-import-rastitelnogo-masla-vremenno-osvobodyat-ot-uplaty-nds-18479846.html

https://uz.sputniknews.ru/20210413/fozpp-vyyasnila-gde-v-uzbekistane-samoe-deshevoe-rastitelnoe-maslo-18312240.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

продукты, растительное масло, узбекистан