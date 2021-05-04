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Узбекистан унифицирует товары и услуги при помощи е-каталога
Узбекистан унифицирует товары и услуги при помощи е-каталога
Унификация послужит ускорению и облегчению ведения бизнеса, налоговой отчетности, а также развитию электронной коммерции. 04.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-04T13:39+0500
2021-05-04T13:48+0500
общество
сфера услуг
товары
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. С целью систематизации учета товаров и услуг, анализа движения продукции и цепочки поставок, а также внедрения информационных технологий в деятельность предпринимателей ГНК внедряет в порядке эксперимента новые услуги:Почему нужно унифицировать товарыВо-первых, единообразие в наименованиях объектов закупки позволяет исключить случаи сокрытия заказчиками информации о закупках посредством использования "нетрадиционных" наименований.Кроме того, каталог помогает обеспечить сопоставимость цен закупаемых товаров, работ или услуг. Также это позволяет автоматически привязывать штрих-коды товаров к единым наименованиям.Таким образом, унификация послужит ускорению и облегчению ведения бизнеса, налоговой отчетности, а также развитию электронной коммерции.Для налоговых служб существенно облегчится обработка значительных объемов информации.Что представляет собой каталогЕдиный электронный каталог 966 основных видов продукции, товаров и услуг содержит их порядковые номера, группы товаров и услуг, коды классификации и единицы измерений. Он будет размещен на официальном сайте ГНК. В дальнейшем унифицированные наименования и идентификационные коды объединят с системой онлайн-контрольно-кассовых машин и виртуальных касс. Их полное внедрение сделает налоговое администрирование незаметным и удобным для налогоплательщика.Договора регистрируются онлайнЭлектронная регистрация договоров, заключаемых между субъектами предпринимательства, производится в режиме реального времени с присвоением специального QR-кода. На ее основе формируются электронные счета-фактуры. При этом регистрация добровольная и услуги оказываются бесплатно.При электронном оформлении доверенности на получение товарно-материальных ценностей в системе электронного документооборота понадобится электронная цифровая подпись. Доверенностям также будет присвоены QR-коды и ID номера, позволяющие оперативно проверить их достоверность в системе электронных счетов-фактур и "прочесть" необходимую информацию, что существенно снизит затраты на ведение бизнеса.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/mogut-li-magaziny-samovolno-zapreschat-vozvrat-tovarov-otvet-profilnogo-agentstva-18209825.html
https://uz.sputniknews.ru/20210114/V-Uzbekistane-zarabotala-sistema-elektronnykh-nakladnykh-v-gruzoperevozkakh-15788530.html
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сфера услуг, товары, узбекистан

Узбекистан унифицирует товары и услуги при помощи е-каталога

13:39 04.05.2021 (обновлено: 13:48 04.05.2021)
2106
© СС0 / Unsplash / CHUTTERSNAPГрузоперевозки, иллюстративное фото
Грузоперевозки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2021
© СС0 / Unsplash / CHUTTERSNAP
Унификация послужит ускорению и облегчению ведения бизнеса, налоговой отчетности, а также развитию электронной коммерции.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. С целью систематизации учета товаров и услуг, анализа движения продукции и цепочки поставок, а также внедрения информационных технологий в деятельность предпринимателей ГНК внедряет в порядке эксперимента новые услуги:
Единый электронный каталог продукции (товаров и услуг);
Единый информационный портал электронных договоров;
онлайн-систему оформления электронных доверенностей.

Почему нужно унифицировать товары

Во-первых, единообразие в наименованиях объектов закупки позволяет исключить случаи сокрытия заказчиками информации о закупках посредством использования "нетрадиционных" наименований.
Кроме того, каталог помогает обеспечить сопоставимость цен закупаемых товаров, работ или услуг. Также это позволяет автоматически привязывать штрих-коды товаров к единым наименованиям.
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Таким образом, унификация послужит ускорению и облегчению ведения бизнеса, налоговой отчетности, а также развитию электронной коммерции.
Для налоговых служб существенно облегчится обработка значительных объемов информации.

Что представляет собой каталог

Единый электронный каталог 966 основных видов продукции, товаров и услуг содержит их порядковые номера, группы товаров и услуг, коды классификации и единицы измерений. Он будет размещен на официальном сайте ГНК.
Постановлением правительства предусмотрена пошаговая интеграция каталога с системой электронного документооборота, межведомственной платформой "Электронное правительство", порталом интерактивных госуслуг.
В дальнейшем унифицированные наименования и идентификационные коды объединят с системой онлайн-контрольно-кассовых машин и виртуальных касс.
Их полное внедрение сделает налоговое администрирование незаметным и удобным для налогоплательщика.

Договора регистрируются онлайн

Электронная регистрация договоров, заключаемых между субъектами предпринимательства, производится в режиме реального времени с присвоением специального QR-кода.
На ее основе формируются электронные счета-фактуры. При этом регистрация добровольная и услуги оказываются бесплатно.
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При электронном оформлении доверенности на получение товарно-материальных ценностей в системе электронного документооборота понадобится электронная цифровая подпись.
Доверенностям также будет присвоены QR-коды и ID номера, позволяющие оперативно проверить их достоверность в системе электронных счетов-фактур и "прочесть" необходимую информацию, что существенно снизит затраты на ведение бизнеса.
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