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Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
Девятого мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.В 2020 году все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены в России на более поздние сроки. Парад на Красной площади в Москве состоялся 24 июня. В нем приняли участие президенты Узбекистана, Сербии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200624/Shavkat-Mirziev-prinyal-uchastie-v-parade-Pobedy-v-Moskve--foto-14404936.html
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парад победы, эмомали рахмон, таджикистан

Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы

10:59 05.05.2021 (обновлено: 11:03 05.05.2021)
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭмомали Рахмон
Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Девятого мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По данным источника, Рахмон и сопровождающие его лица отбудут в столицу России сразу после проведения торжественных мероприятий в Душанбе.
В 2020 году все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены в России на более поздние сроки. Парад на Красной площади в Москве состоялся 24 июня. В нем приняли участие президенты Узбекистана, Сербии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Красной площади во время парада - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2020
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Шавкат Мирзиёев принял участие в параде Победы в Москве — фото
24 июня 2020, 15:27
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