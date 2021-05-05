https://uz.sputniknews.ru/20210505/emomali-raxmon-priletit-v-moskvu-na-parad-pobedy-18617853.html
Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
Девятого мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T10:59+0500
2021-05-05T10:59+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.В 2020 году все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены в России на более поздние сроки. Парад на Красной площади в Москве состоялся 24 июня. В нем приняли участие президенты Узбекистана, Сербии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200624/Shavkat-Mirziev-prinyal-uchastie-v-parade-Pobedy-v-Moskve--foto-14404936.html
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парад победы, эмомали рахмон, таджикистан
Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
10:59 05.05.2021 (обновлено: 11:03 05.05.2021)
Девятого мая 2021 года исполнится 76 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в параде Победы в Москве 9 мая, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По данным источника, Рахмон и сопровождающие его лица отбудут в столицу России сразу после проведения торжественных мероприятий в Душанбе.
В 2020 году все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены в России на более поздние сроки. Парад на Красной площади в Москве состоялся 24 июня. В нем приняли участие президенты Узбекистана, Сербии, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Таджикистана.