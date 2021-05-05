Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210505/gnk-ozvuchil-chislo-zaregistrirovavshixsya-samozanyatyx-v-uzbekistane-18624219.html
ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
Стать самозанятым можно в республике с 1 июля 2020 года. На сегодня для тех, кто решил работать на себя, доступны 68 видов деятельности. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T18:32+0500
2021-05-05T18:37+0500
экономика
самозанятые
государственный налоговый комитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18625664_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_b257935ee331a98e9ed7e29d9a2b78f0.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане на начало мая зарегистрировано 791 035 самозанятых, сообщает Государственный налоговый комитет (ГНК) республики.Только в I квартале 2021 года этот статус получили 143 488 человек. Среди них есть и иностранцы, выбравшие легальный заработок, отметили в ГНК.В Узбекистане стать самозанятым можно с 1 июля 2020 года. Их доходы не облагаются налогом, но можно добровольно оплачивать раз в год социальный налог в размере одной базовой расчетной величины — для учета стажа работы. С 1 февраля сумма БРВ составляет 245 тысяч сумов.Для самозанятых доступны 68 видов деятельности. На сегодня больше всего граждан выбрали бытовые услуги (221 872 человека), на втором месте — оказание услуг в сельском хозяйстве (207 120), далее идут услуги в промышленной сфере (124 649), социальные услуги (141 617), производство товаров народного потребления и сфера услуг (80 863), услуги в сфере ИКТ (14 914).Больше всего самозанятых на сегодня зарегистрировано в Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20201228/Kak-stat-samozanyatym-v-Uzbekistane---instruktsiya-15689477.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18625664_570:231:2992:2048_1920x0_80_0_0_2f3902fb30f3a1871eb7e7072558421b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самозанятые, государственный налоговый комитет

ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане

18:32 05.05.2021 (обновлено: 18:37 05.05.2021)
242
© CC0 / Unsplash / Markus WinklerНожницы
Ножницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© CC0 / Unsplash / Markus Winkler
Стать самозанятым можно в республике с 1 июля 2020 года. На сегодня для тех, кто решил работать на себя, доступны 68 видов деятельности.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане на начало мая зарегистрировано 791 035 самозанятых, сообщает Государственный налоговый комитет (ГНК) республики.
Только в I квартале 2021 года этот статус получили 143 488 человек. Среди них есть и иностранцы, выбравшие легальный заработок, отметили в ГНК.
В Узбекистане стать самозанятым можно с 1 июля 2020 года. Их доходы не облагаются налогом, но можно добровольно оплачивать раз в год социальный налог в размере одной базовой расчетной величины — для учета стажа работы. С 1 февраля сумма БРВ составляет 245 тысяч сумов.
Сам себе начальник: версия ГНК Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2020
Инфографика
Как стать самозанятым в Узбекистане — инструкция
28 декабря 2020, 12:54
344
Для самозанятых доступны 68 видов деятельности. На сегодня больше всего граждан выбрали бытовые услуги (221 872 человека), на втором месте — оказание услуг в сельском хозяйстве (207 120), далее идут услуги в промышленной сфере (124 649), социальные услуги (141 617), производство товаров народного потребления и сфера услуг (80 863), услуги в сфере ИКТ (14 914).
Больше всего самозанятых на сегодня зарегистрировано в Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:32ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
18:01Что изменится в пенсионной системе Узбекистана — новое постановление президента
17:30В Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
17:14В Москве отрепетировали парад Победы — видео 1:49
16:39Цены на растительное масло в Узбекистане стабилизировались — ЦЭИР
15:55Госкомстат Узбекистана назвал регионы-лидеры по производству овощей
15:14Ташкент и Вашингтон готовят первое заседание диалога стратегического партнерства
14:40Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане
14:20Главы МИД стран Центральной Азии и КНР могут встретиться 11-12 мая
14:08Абдулазиз Камилов посетит Брюссель
13:33Виктория Нуланд снова едет в Киев. Без пряников, но с кнутом
12:55"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
12:23Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные
11:55"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей
11:19Развод на бабки: чета Гейтс расстается
10:59Эмомали Рахмон прилетит в Москву на парад Победы
10:26Минобороны Узбекистана опровергло слухи о возможном вводе российских войск в республику
08:06"Мы намерены удивить" — Валдис Пельш о фильме к 30-летию независимости Узбекистана
Вчера"Пункт назначения" в реальности: в Мексике рухнул мост с идущим поездом — фото
ВчераМаэстро души: оркестр Спивакова даст сразу два концерта в Узбекистане