https://uz.sputniknews.ru/20210505/gnk-ozvuchil-chislo-zaregistrirovavshixsya-samozanyatyx-v-uzbekistane-18624219.html
ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
Стать самозанятым можно в республике с 1 июля 2020 года. На сегодня для тех, кто решил работать на себя, доступны 68 видов деятельности. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T18:32+0500
2021-05-05T18:32+0500
2021-05-05T18:37+0500
экономика
самозанятые
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В Узбекистане на начало мая зарегистрировано 791 035 самозанятых, сообщает Государственный налоговый комитет (ГНК) республики.Только в I квартале 2021 года этот статус получили 143 488 человек. Среди них есть и иностранцы, выбравшие легальный заработок, отметили в ГНК.В Узбекистане стать самозанятым можно с 1 июля 2020 года. Их доходы не облагаются налогом, но можно добровольно оплачивать раз в год социальный налог в размере одной базовой расчетной величины — для учета стажа работы. С 1 февраля сумма БРВ составляет 245 тысяч сумов.Для самозанятых доступны 68 видов деятельности. На сегодня больше всего граждан выбрали бытовые услуги (221 872 человека), на втором месте — оказание услуг в сельском хозяйстве (207 120), далее идут услуги в промышленной сфере (124 649), социальные услуги (141 617), производство товаров народного потребления и сфера услуг (80 863), услуги в сфере ИКТ (14 914).Больше всего самозанятых на сегодня зарегистрировано в Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.
https://uz.sputniknews.ru/20201228/Kak-stat-samozanyatym-v-Uzbekistane---instruktsiya-15689477.html
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самозанятые, государственный налоговый комитет
ГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
18:32 05.05.2021 (обновлено: 18:37 05.05.2021)
Стать самозанятым можно в республике с 1 июля 2020 года. На сегодня для тех, кто решил работать на себя, доступны 68 видов деятельности.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
В Узбекистане на начало мая зарегистрировано 791 035 самозанятых, сообщает
Государственный налоговый комитет (ГНК) республики.
Только в I квартале 2021 года этот статус получили 143 488 человек. Среди них есть и иностранцы, выбравшие легальный заработок, отметили в ГНК.
В Узбекистане стать самозанятым можно с 1 июля 2020 года. Их доходы не облагаются налогом, но можно добровольно оплачивать раз в год социальный налог в размере одной базовой расчетной величины — для учета стажа работы. С 1 февраля сумма БРВ составляет 245 тысяч сумов.
Для самозанятых доступны 68 видов деятельности. На сегодня больше всего граждан выбрали бытовые услуги (221 872 человека), на втором месте — оказание услуг в сельском хозяйстве (207 120), далее идут услуги в промышленной сфере (124 649), социальные услуги (141 617), производство товаров народного потребления и сфера услуг (80 863), услуги в сфере ИКТ (14 914).
Больше всего самозанятых на сегодня зарегистрировано в Самаркандской, Ферганской и Андижанской областях.