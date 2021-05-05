https://uz.sputniknews.ru/20210505/naznachen-novyy-posol-tadjikistana-v-uzbekistane-18622061.html

Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане

Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане

Пост занял Абдуджаббор Рахмонзода, который до этого был помощником президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил нового посла республики в Узбекистане.Им стал Абдуджаббор Рахмонзода. Указ опубликован на сайте главы государства.Предшественник Рахмонзоды — Содик Имоми — возглавлял дипмиссию в РУз с 2017 года. Его новая должность — заместитель министра иностранных дел Таджикистана.Абдуджаббор Рахмонзода родился 15 марта 1959-го в Кулябе. Доктор филологических наук, профессор.В разные годы был председателем Комитета по телевидению и радиовещанию республики, министром образования, ректором Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.С 15 декабря 2014-го занимал пост помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью.

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