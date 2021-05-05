https://uz.sputniknews.ru/20210505/naznachen-novyy-posol-tadjikistana-v-uzbekistane-18622061.html
Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане
Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане
Пост занял Абдуджаббор Рахмонзода, который до этого был помощником президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T14:40+0500
2021-05-05T14:40+0500
2021-05-05T14:50+0500
политика
посол
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил нового посла республики в Узбекистане.Им стал Абдуджаббор Рахмонзода. Указ опубликован на сайте главы государства.Предшественник Рахмонзоды — Содик Имоми — возглавлял дипмиссию в РУз с 2017 года. Его новая должность — заместитель министра иностранных дел Таджикистана.Абдуджаббор Рахмонзода родился 15 марта 1959-го в Кулябе. Доктор филологических наук, профессор.В разные годы был председателем Комитета по телевидению и радиовещанию республики, министром образования, ректором Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.С 15 декабря 2014-го занимал пост помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью.
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посол, таджикистан, узбекистан
Назначен новый посол Таджикистана в Узбекистане
14:40 05.05.2021 (обновлено: 14:50 05.05.2021)
Пост занял Абдуджаббор Рахмонзода, который до этого был помощником президента РТ по вопросам социального развития и связям с общественностью.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил нового посла республики в Узбекистане.
Им стал Абдуджаббор Рахмонзода. Указ опубликован
на сайте главы государства.
"Назначить Рахмонзода Абдуджаббора Азизи Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Узбекистан", — говорится в документе.
Предшественник Рахмонзоды — Содик Имоми — возглавлял дипмиссию в РУз с 2017 года. Его новая должность — заместитель министра иностранных дел Таджикистана.
Абдуджаббор Рахмонзода родился 15 марта 1959-го в Кулябе. Доктор филологических наук, профессор.
В разные годы был председателем Комитета по телевидению и радиовещанию республики, министром образования, ректором Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни.
С 15 декабря 2014-го занимал пост помощника президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью.