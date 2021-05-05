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Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные
Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные
В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T12:23+0500
2021-05-05T12:23+0500
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общество
статистика
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Численность постоянного населения Ташкента на 1 апреля составила порядка 2,7 миллиона человек, сообщает городское Управление статистики.В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек. За тот же период было зарегистрировано 4,7 тысячи браков и 1,3 тысячи разводов.По данным Государственного комитета по статистике, население Узбекистана на сегодня составляет около 34,7 миллиона человек.Первая за годы независимости перепись населения республики намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.
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статистика, ташкент
Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные
12:23 05.05.2021 (обновлено: 12:25 05.05.2021)
В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Численность постоянного населения Ташкента на 1 апреля составила порядка 2,7 миллиона человек, сообщает городское Управление статистики.
"На 1 апреля 2021 года численность постоянного населения Ташкента составила 2 716,2 тысячи человек, что на 21,8 тысячи человек (или 0,8 процента) больше, чем на 1 апреля 2020-го", — говорится в публикации на Telegram-канале.
В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек.
За тот же период было зарегистрировано 4,7 тысячи браков и 1,3 тысячи разводов.
По данным Государственного комитета по статистике, население Узбекистана на сегодня составляет
около 34,7 миллиона человек.
Первая за годы независимости перепись населения республики намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.