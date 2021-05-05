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Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные

Сколько людей живет в Ташкенте — официальные данные

В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

статистика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Численность постоянного населения Ташкента на 1 апреля составила порядка 2,7 миллиона человек, сообщает городское Управление статистики.В январе-марте в столице родилось 13,3 тысячи детей, умерло 3,9 тысячи человек. За тот же период было зарегистрировано 4,7 тысячи браков и 1,3 тысячи разводов.По данным Государственного комитета по статистике, население Узбекистана на сегодня составляет около 34,7 миллиона человек.Первая за годы независимости перепись населения республики намечена на 2023 год. Пробные процедуры проведут 1-25 ноября 2021-го в Ходжиабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, Хиве, а также в Яшнабадском районе Ташкента.

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статистика, ташкент