https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekneftegaz-otkryl-v-surxandare-torgovyy-dom-dlya-afganskix-predprinimateley-18618911.html

"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей

"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей

Услугами представительства также смогут пользоваться бизнесмены других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

афганистан

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Торговый дом для предпринимателей Афганистана открылся в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает "Узбекнефтегаз".По данным пресс-службы, в нем есть образцы всех видов промышленной продукции, производимой предприятиями "Узбекнефтегаза" (полиэтилен, полипропилен, сера, углеводород, нефтепродукты), а также необходимые документы.Торговый дом работает 12 часов в сутки без выходных. Его деятельность контролируют департаменты "Узбекнефтегаза". Постепенно в представительстве будут появляться образцы новых видов продукции, в частности — которую станет выпускать завод Uzbekneftegaz GTL (предприятие планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021-го).Услугами торгового дома смогут пользоваться предприниматели и других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210223/Bratskie-narody-navek-za-chto-Afganistan-blagodaren-prezidentu-Uzbekistana-16062244.html

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