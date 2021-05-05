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"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей
"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей
Услугами представительства также смогут пользоваться бизнесмены других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T11:55+0500
2021-05-05T12:02+0500
экономика
афганистан
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Торговый дом для предпринимателей Афганистана открылся в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает "Узбекнефтегаз".По данным пресс-службы, в нем есть образцы всех видов промышленной продукции, производимой предприятиями "Узбекнефтегаза" (полиэтилен, полипропилен, сера, углеводород, нефтепродукты), а также необходимые документы.Торговый дом работает 12 часов в сутки без выходных. Его деятельность контролируют департаменты "Узбекнефтегаза". Постепенно в представительстве будут появляться образцы новых видов продукции, в частности — которую станет выпускать завод Uzbekneftegaz GTL (предприятие планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021-го).Услугами торгового дома смогут пользоваться предприниматели и других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210223/Bratskie-narody-navek-za-chto-Afganistan-blagodaren-prezidentu-Uzbekistana-16062244.html
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афганистан, узбекнефтегаз

"Узбекнефтегаз" открыл в Сурхандарье торговый дом для афганских предпринимателей

11:55 05.05.2021 (обновлено: 12:02 05.05.2021)
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© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"Торговый дом "Узбекнефтегаза" в Сурхандарьинской области
Торговый дом Узбекнефтегаза в Сурхандарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Услугами представительства также смогут пользоваться бизнесмены других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Торговый дом для предпринимателей Афганистана открылся в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает "Узбекнефтегаз".
По данным пресс-службы, в нем есть образцы всех видов промышленной продукции, производимой предприятиями "Узбекнефтегаза" (полиэтилен, полипропилен, сера, углеводород, нефтепродукты), а также необходимые документы.
"В представительстве созданы все условия для афганских предпринимателей, предоставлены возможности заключения с ними договоров на условиях прозрачности", — отмечается в публикации.
Торговый дом работает 12 часов в сутки без выходных. Его деятельность контролируют департаменты "Узбекнефтегаза". Постепенно в представительстве будут появляться образцы новых видов продукции, в частности — которую станет выпускать завод Uzbekneftegaz GTL (предприятие планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2021-го).
Услугами торгового дома смогут пользоваться предприниматели и других соседних стран, в том числе Таджикистана и Туркменистана.
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