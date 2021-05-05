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https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekskie-avialinii-poluchili-pyatyy-dreamliner--foto-18619824.html
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016 года. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
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dreamliner
общество
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шестой Boeing 787 Dreamliner приземлился в среду в международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба UzAirways. Воздушное судно пополнит парк национальной авиакомпании республики.Самолет доставил в столицу Узбекистана третью партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, который в дальнейшем будет передан в регион Аральского моря.Ранее мы писали, что на покупку самолета планировалось выделить 141,7 миллиона долларов, из которых 107,1 миллиона долларов намечалось профинансировать за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая.Пятый по счету Boeing-787 Dreamliner начали использовать в республике летом 2019 года.UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016-го.
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dreamliner, авиакомпания uzbekistan airways

"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото

12:55 05.05.2021 (обновлено: 13:45 05.05.2021)
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© Пресс-служба UzAirways"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner
Узбекские авиалинии получили шестой Dreamliner - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
© Пресс-служба UzAirways
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016 года.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шестой Boeing 787 Dreamliner приземлился в среду в международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба UzAirways. Воздушное судно пополнит парк национальной авиакомпании республики.
© Министерство транспорта УзбекистанаBoeing 787 Dreamliner
Boeing 787 Dreamliner - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
Boeing 787 Dreamliner
© Министерство транспорта Узбекистана
Самолет доставил в столицу Узбекистана третью партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, который в дальнейшем будет передан в регион Аральского моря.
© Пресс-служба UzAirways"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner
Узбекские авиалинии получили шестой Dreamliner - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner
© Пресс-служба UzAirways
Ранее мы писали, что на покупку самолета планировалось выделить 141,7 миллиона долларов, из которых 107,1 миллиона долларов намечалось профинансировать за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая.
© Пресс-служба UzAirways"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner
Узбекские авиалинии получили шестой Dreamliner - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2021
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner
© Пресс-служба UzAirways
Пятый по счету Boeing-787 Dreamliner начали использовать в республике летом 2019 года.
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016-го.
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