https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekskie-avialinii-poluchili-pyatyy-dreamliner--foto-18619824.html

"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото

"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото

UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016 года. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан

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dreamliner

общество

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шестой Boeing 787 Dreamliner приземлился в среду в международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба UzAirways. Воздушное судно пополнит парк национальной авиакомпании республики.Самолет доставил в столицу Узбекистана третью партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, который в дальнейшем будет передан в регион Аральского моря.Ранее мы писали, что на покупку самолета планировалось выделить 141,7 миллиона долларов, из которых 107,1 миллиона долларов намечалось профинансировать за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая.Пятый по счету Boeing-787 Dreamliner начали использовать в республике летом 2019 года.UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016-го.

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dreamliner, авиакомпания uzbekistan airways