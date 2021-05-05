https://uz.sputniknews.ru/20210505/uzbekskie-avialinii-poluchili-pyatyy-dreamliner--foto-18619824.html
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016 года. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T12:55+0500
2021-05-05T12:55+0500
2021-05-05T13:45+0500
dreamliner
общество
авиакомпания uzbekistan airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18620149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_552b74b8e28a995f30346f17fd7d54f6.jpg
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Шестой Boeing 787 Dreamliner приземлился в среду в международном аэропорту Ташкента, сообщает пресс-служба UzAirways. Воздушное судно пополнит парк национальной авиакомпании республики.Самолет доставил в столицу Узбекистана третью партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, который в дальнейшем будет передан в регион Аральского моря.Ранее мы писали, что на покупку самолета планировалось выделить 141,7 миллиона долларов, из которых 107,1 миллиона долларов намечалось профинансировать за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая.Пятый по счету Boeing-787 Dreamliner начали использовать в республике летом 2019 года.UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016-го.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/05/18620149_124:0:1084:720_1920x0_80_0_0_dc0f26d0204516cb68e9164e16823a12.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dreamliner, авиакомпания uzbekistan airways
"Узбекские авиалинии" получили шестой Dreamliner — фото
12:55 05.05.2021 (обновлено: 13:45 05.05.2021)
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016 года.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Шестой Boeing 787 Dreamliner приземлился в среду в международном аэропорту Ташкента, сообщает
пресс-служба UzAirways. Воздушное судно пополнит парк национальной авиакомпании республики.
Самолет доставил в столицу Узбекистана третью партию гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, который в дальнейшем будет передан в регион Аральского моря.
Ранее мы писали, что на покупку самолета планировалось выделить
141,7 миллиона долларов, из которых 107,1 миллиона долларов намечалось профинансировать за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая.
Пятый по счету Boeing-787 Dreamliner начали использовать в республике летом 2019 года
.
UzAirways — первый заказчик Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Компания начала их коммерческую эксплуатацию в сентябре 2016-го.