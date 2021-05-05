https://uz.sputniknews.ru/20210505/v-moskve-otrepetirovali-parad-pobedy--video-18623942.html
В Москве отрепетировали парад Победы — видео
В Москве отрепетировали парад Победы — видео
В российской столице 5 мая состоялась вторая ночная тренировка военного парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне. 05.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-05T17:14+0500
2021-05-05T17:14+0500
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видео
парад победы
великая отечественная война
мультимедиа
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По Красной площади прошли более 12 тысяч военнослужащих, в том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ.После этого по главной площади России проехала механизированная колонна, в состав которой вошли свыше 190 образцов военной техники. Первая ночная тренировка на Красной площади прошла 29 апреля. Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая.
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Ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры Минобороны
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники. Минобороны распространило видео репетиции. По данным Минобороны, в рамках тренировки по Красной площади прошли 37 парадных расчётов общей численностью более 12 тысяч военнослужащих.
2021-05-05T17:14+0500
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видео, парад победы, великая отечественная война, мультимедиа
В Москве отрепетировали парад Победы — видео
В российской столице 5 мая состоялась вторая ночная тренировка военного парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне.
По Красной площади прошли более 12 тысяч военнослужащих, в том числе офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ.
После этого по главной площади России проехала механизированная колонна, в состав которой вошли свыше 190 образцов военной техники.
Первая ночная тренировка на Красной площади прошла 29 апреля.
Генеральная репетиция состоится в Москве утром 7 мая.