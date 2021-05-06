https://uz.sputniknews.ru/20210506/18629329.html
Узбекистан намерен привлечь кредиты ВЭБа для проектов водоснабжения
Узбекистан намерен привлечь кредиты ВЭБа для проектов водоснабжения
Средства ВЭБа планируется привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования. В ближайших планах — подписание документов по... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T15:05+0500
2021-05-06T15:05+0500
2021-05-06T15:05+0500
экономика
кредитная линия
вэб.рф
водоснабжение
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. АО "Узсувтаминот" и компания Great silk way, зарегистрированная в Дубаи, планируют привлечь кредиты госкорпорации "ВЭБ.РФ" для проектов водоснабжения и очистки сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе АО.Встреча между заместителем председателя правления АО "Узсувтаминот" Хуршидом Рахматуллаевым и главой по развитию бизнеса Great silk way Надеждой Викнянской состоялась накануне. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов с привлечением инвестиций из РФ.Говорили, в частности, о привлечении кредитных линий госкорпорации "ВЭБ.РФ", открытой для Узбекистана, в плане проектов по реконструкции сети питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.Средства ВЭБа планируется привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования. В ближайших планах — подписание документов по налаживанию сотрудничества в этом направлении.Напомним, в апреле, глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что структура намерена продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/EBRR-vydelit-RUz-150-mln-na-proekty-v-sfere-energetiki-i-vodosnabzheniya-15576811.html
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кредитная линия, вэб.рф, водоснабжение, сотрудничество
Узбекистан намерен привлечь кредиты ВЭБа для проектов водоснабжения
Средства ВЭБа планируется привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования. В ближайших планах — подписание документов по налаживанию сотрудничества в этом направлении.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
АО "Узсувтаминот" и компания Great silk way, зарегистрированная в Дубаи, планируют привлечь кредиты госкорпорации "ВЭБ.РФ" для проектов водоснабжения и очистки сточных вод. Об этом сообщили
в пресс-службе АО.
Встреча между заместителем председателя правления АО "Узсувтаминот" Хуршидом Рахматуллаевым и главой по развитию бизнеса Great silk way Надеждой Викнянской состоялась накануне. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов с привлечением инвестиций из РФ.
Говорили, в частности, о привлечении кредитных линий госкорпорации "ВЭБ.РФ", открытой для Узбекистана, в плане проектов по реконструкции сети питьевого водоснабжения и очистки сточных вод.
Средства ВЭБа планируется привлечь для развития биллинговой системы и финансового учета в сфере водопользования. В ближайших планах — подписание документов по налаживанию сотрудничества в этом направлении.
Напомним, в апреле, глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил
, что структура намерена продолжать активное сотрудничество с Узбекистаном в уже существующих проектах, а также развивать новое партнерство, общая стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов.