https://uz.sputniknews.ru/20210506/18629519.html
В институт ядерной физики АН Узбекистана привезут оборудование из РФ
В институт ядерной физики АН Узбекистана привезут оборудование из РФ
Поставка оборудования, которое повысит надежность работы реактора, будет осуществлена до конца 2021 года. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T15:31+0500
2021-05-06T15:31+0500
2021-05-06T15:31+0500
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ядерная физика
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Компания из РФ "СНИИП-Систематом" будет поставлять оборудование для института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в рамках проекта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационное агентство "Дуне" МИД республики.Известно, что департамент технической кооперации МАГАТЭ заключил контракт с компанией "СНИИП-Систематом" на поставку специального оборудования, предназначенного для системы автоматического регулирования мощности исследовательского ядерного реактора ИЯФ.Поставка оборудования, которое повысит надежность работы реактора, будет осуществлена до конца 2021 года в рамках проекта технического содействия МАГАТЭ "Повышение ядерной безопасности и увеличение эффективной эксплуатации исследовательского ядерного реактора ИЯФ".МАГАТЭ в течение последних десяти лет в рамках технического содействия поддерживает модернизацию наиболее важных узлов и систем реактора. Была, к примеру, внедрена современная система управления и защиты, проведена модернизация систем дозиметрии, энергоснабжения, аварийной вентиляции, в стадии завершения замена элементов систем охлаждения.Как рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Института ядерной физики при АН Узбекистана Ильхом Садыков, в настоящее время структура занимается разработкой в радиохимии: получением новых изотопов на базе атомного реактора. Был получен новый радиоизотоп — Ютеций-177. Данный материал используется в медицине для лечения раковых болезней. Еще один перспективный радиоизотоп — Германий-68. Над его получением и применением специалисты института работают совместно с коллегами из России и Казахстана.
https://uz.sputniknews.ru/20201006/MAGATE-postavit-v-Uzbekistan-oborudovanie-dlya-onkoklinik-na-million-evro-15126364.html
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магатэ, ядерная физика, сотрудничество, узбекистан
В институт ядерной физики АН Узбекистана привезут оборудование из РФ
Поставка оборудования, которое повысит надежность работы реактора, будет осуществлена до конца 2021 года.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Компания из РФ "СНИИП-Систематом" будет поставлять оборудование для института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана в рамках проекта Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом информирует РИА Новости
со ссылкой на информационное агентство "Дуне" МИД республики.
Известно, что департамент технической кооперации МАГАТЭ заключил контракт с компанией "СНИИП-Систематом" на поставку специального оборудования, предназначенного для системы автоматического регулирования мощности исследовательского ядерного реактора ИЯФ.
Поставка оборудования, которое повысит надежность работы реактора, будет осуществлена до конца 2021 года в рамках проекта технического содействия МАГАТЭ "Повышение ядерной безопасности и увеличение эффективной эксплуатации исследовательского ядерного реактора ИЯФ".
МАГАТЭ в течение последних десяти лет в рамках технического содействия поддерживает модернизацию наиболее важных узлов и систем реактора. Была, к примеру, внедрена современная система управления и защиты, проведена модернизация систем дозиметрии, энергоснабжения, аварийной вентиляции, в стадии завершения замена элементов систем охлаждения.
Как рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
директор Института ядерной физики при АН Узбекистана Ильхом Садыков, в настоящее время структура занимается разработкой в радиохимии: получением новых изотопов на базе атомного реактора. Был получен новый радиоизотоп — Ютеций-177. Данный материал используется в медицине для лечения раковых болезней. Еще один перспективный радиоизотоп — Германий-68. Над его получением и применением специалисты института работают совместно с коллегами из России и Казахстана.