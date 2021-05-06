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https://uz.sputniknews.ru/20210506/inspektory-dps-ne-budut-trebovat-u-voditeley-doverennost-na-upravlenie-avto--18628229.html
Инспекторы ДПС не будут требовать у водителей доверенность на управление авто
Инспекторы ДПС не будут требовать у водителей доверенность на управление авто
Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Все необходимые для проверки документы будут переведены в электронную форму. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T13:14+0500
2021-05-06T13:14+0500
общество
инспектор
безопасность дорожного движения в узбекистане
губдд
водители
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Правительство постановило упростить процедуру оказания госуслуг в сфере безопасности дорожного движения. Теперь с 1 августа 2021 года ряд государственных услуг будет оказываться через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).К примеру, зарегистрировать юрлицо, оказывающее негосударственные образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспорта и городского электрического транспорта можно будет онлайн.Оформить водительские права и документы для допуска к экзаменам кандидатов на управление автомототранспортом и городским электрическим транспортом также можно через информационный портал.А с 1 августа 2022 года все необходимые документы, требующиеся для этих процедур будут предоставляться только через ЕПИГУ. Кроме того, с 1 сентября 2021 года инспекторы ДПС перестанут требовать у водителей (нотариально удостоверенные доверенности) на право управления автомототранспортом, информацию о прохождении технического осмотра, разрешение на установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств. Все указанные документы будут переведены в электронную форму. До 1 июля 2021 года в органах ГСБДД будет обеспечено полное функционирование автоматизированных электронных систем с интеграцией в ЕПИГУ.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/kastety-bity-i-nozhi-kakie-nakhodki-zhdali-inspektorov-dps-na-dorogakh-tashkenta-17810691.html
https://uz.sputniknews.ru/20210208/V-Uzbekistane-razreshenie-na-tonirovku-okon-teper-mozhno-poluchit-onlayn-15963029.html
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инспектор, безопасность дорожного движения в узбекистане, губдд, водители

Инспекторы ДПС не будут требовать у водителей доверенность на управление авто

13:14 06.05.2021
882
© Sputnik / Рамиз БахтияровСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Все необходимые для проверки документы будут переведены в электронную форму.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Правительство постановило упростить процедуру оказания госуслуг в сфере безопасности дорожного движения. Теперь с 1 августа 2021 года ряд государственных услуг будет оказываться через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
К примеру, зарегистрировать юрлицо, оказывающее негосударственные образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспорта и городского электрического транспорта можно будет онлайн.
Оформить водительские права и документы для допуска к экзаменам кандидатов на управление автомототранспортом и городским электрическим транспортом также можно через информационный портал.
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А с 1 августа 2022 года все необходимые документы, требующиеся для этих процедур будут предоставляться только через ЕПИГУ.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года инспекторы ДПС перестанут требовать у водителей (нотариально удостоверенные доверенности) на право управления автомототранспортом, информацию о прохождении технического осмотра, разрешение на установку тонировки (затемнения) на стекла легковых автотранспортных средств. Все указанные документы будут переведены в электронную форму.
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До 1 июля 2021 года в органах ГСБДД будет обеспечено полное функционирование автоматизированных электронных систем с интеграцией в ЕПИГУ.
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