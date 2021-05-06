https://uz.sputniknews.ru/20210506/molodoy-xudojnik-iz-uzbekistana-sozdal-novyy-logotip-dlya-minvuza-18627758.html

Молодой художник из Узбекистана создал новый логотип для Минвуза

Молодой художник из Узбекистана создал новый логотип для Минвуза

Победителем конкурса был признан проект, разработанный студентом Национального института живописи и дизайна Бегзодом Турдиевым в соавторстве с дизайнером... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T12:10+0500

2021-05-06T12:10+0500

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общество

логотип

министерство высшего и среднего специального образования

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. В Министерстве высшего и среднего специального образования выбрали новый логотип среди лучших претендентов. Об результатах конкурса сообщили в пресс-службе ведомства.Отбор проходил среди учащихся академических лицеев и техникумов, преподавателей и студентов высших учебных заведений со всех регионов республики.Изучив все работы, жюри признало лучшим проект логотипа, разработанного студентом Национального института живописи и дизайна Бегзодом Турдиевым в соавторстве с дизайнером Уткиром Таджибаевым.Напомним, чуть менее месяца назад центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет) также презентовал свой новый логотип.Его выбрало жюри по итогам конкурса, который проводился на официальном сайте в течение пяти месяцев.

https://uz.sputniknews.ru/20200311/V-Uzbekistane-obyavlen-konkurs-na-luchshiy-logotip-k-perepisi-naseleniya-13647000.html

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логотип, министерство высшего и среднего специального образования